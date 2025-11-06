Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asturias ha perdido en 20 años 4.400 ganaderías, según Vox

Sala de ordeño de una ganadería asturiana.

Sala de ordeño de una ganadería asturiana. / Julián Rus

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

"El campo agoniza porque el socialismo ha sido incapaz de proteger lo que da vida a Asturias: sus ganaderos, sus agricultores y su tierra". La portavoz de Vox en la Junta General del Principado acusó este miércoles al gobierno del Principado de "hundir" el sector primario asturiano.

Y lo hizo con cifras en la mano: Asturias ha perdido más del 23% del censo bovino desde 2015 y más de 4.400 explotaciones ganaderas; la edad media de los titulares supera los 56 años y más del 70% tiene más de 55; las solicitudes de la PAC se reducen año tras año y el lobo arrasa el 83% del territorio con más de 3.200 ataques solo el año pasado. Un panorama no muy halagüeño del que Carolina López responsabiliza al Gobierno de Adrián Barbón.

La portavoz enumeró varios asuntos, como el del lobo, de cuyo programa de control la Consejería de Medio Rural no ha querido dar cifras, algo que "incumple la ley". Se refirió también a ayudas a enfermedades ganaderas como la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), pendiente de abonar en parte, y dijo que los Planes de Mejora llevan tres años paralizados, sin que las ayudas al forraje y a la apicultura siguen sin pagarse. "Los afiliados a la Seguridad Social agraria han caído en más de 2.300 personas en la última década y la IGP Ternera Asturiana está judicializada con acusaciones de abuso de poder por parte de la Consejería", afirmó.

