Asturias planta cara al invierno demográfico: Nace una cátedra para acabar con la despoblación

El Gobierno del Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo han firmado hoy la nueva Cátedra de Demografía y Reto Demográfico, una iniciativa conjunta que busca analizar en profundidad la situación poblacional de la comunidad y aportar soluciones científicas y sociales a uno de los mayores desafíos de la región: el envejecimiento y la pérdida de población.

El acto contó con la participación de la vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde y el director de la nueva Cátedra, Óscar Rodríguez Buznego, quien subrayó que "el factor demográfico es relevante a todos los efectos: económicos, políticos, culturales y sociales".

"Tenemos muchos datos sobre la demografía asturiana, pero hace falta analizarlos en profundidad, entender lo que realmente significan y conocer la opinión de los asturianos sobre esta realidad", señaló Rodríguez Buznego, destacando que la cátedra aspira a implicar a la sociedad en la búsqueda de soluciones.

Una colaboración estratégica

Durante la firma, el rector de la Universidad, Ignacio Villaverde, señaló que la Cátedra Universitaria de Demografía se configura como "un instrumento de referencia en investigación, formación, transferencia y divulgación en materia socioeconómica, con vocación de servicio público y orientación al interés general". Por su parte, la vicepresidenta del Principado valoró la creación de la Cátedra como “una buena idea y una realidad necesaria”, y agradeció al profesor Rodríguez Buznego por asumir un reto “que es sin duda de Estado”.

"En los últimos años, Asturias ha dejado de perder población y comienza a registrar un crecimiento que se extiende más allá del área central, alcanzando concejos como Coaña, Grado o Santo Adriano. Pero debemos analizar con rigor estas dinámicas para entender sus causas y consolidar oportunidades", afirmó.

La Cátedra de Demografía y Reto Demográfico nace como un espacio estable de análisis científico y diálogo social, donde se estudiarán las dinámicas poblacionales de Asturias en comparación con otras comunidades autónomas y regiones europeas que enfrentan desafíos similares. Entre sus primeras líneas de trabajo, se incluye un estudio sobre las causas y consecuencias del envejecimiento poblacional, el impacto de la demografía en el mercado laboral, la vivienda o el sistema educativo, y la identificación de posibles desequilibrios territoriales entre zonas rurales y urbanas.

Rodríguez Buznego recordó que “la baja natalidad, aunque es un dato relevante, no siempre tiene efectos catastróficos”. “Lo verdaderamente preocupante son los desequilibrios en la estructura de edades y en la distribución territorial de la población. Son esos desajustes los que pueden tener consecuencias graves si no se abordan con tiempo y con políticas adecuadas”, añadió.

El Gobierno del Principado ya había aprobado en el inicio de la legislatura la Ley de Impulso Demográfico, que reconoce el papel fundamental de la Universidad de Oviedo en la investigación y el diseño de estrategias poblacionales. Con esta nueva cátedra, ambas instituciones estrechan aún más sus lazos.

Villaverde recordó, además, que la Universidad ya cuenta con 12 Cátedras institucionales, que permiten "aportar análisis rigurosos sobre las políticas públicas y contribuir a la mejora colectiva". Llamedo concluyó asegurando que esta nueva colaboración será "muy productiva" y que la cátedra servirá como "catalizador para escuchar a la sociedad asturiana y aprender de otras regiones que también afrontan este desafío". “El reto demográfico no es solo una cuestión de cifras, es una oportunidad para repensar nuestro modelo de territorio, de convivencia y de futuro", añadió.