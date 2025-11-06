Asturias registra la tasa de tumores más alta del país

Los participantes en la primera jornada de la Semana Contra el Cáncer de Asturias 2025 subrayaron ayer el objetivo de alcanzar una tasa global de supervivencia del 70 por ciento en el año 2030. El programa diseñado por la Asociación Española Contra el Cáncer estuvo dedicado ayer a la investigación. Asturias registró en 2024, por cuarto año consecutivo, la tasa más alta de cáncer de todo el país, con una incidencia de 746 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. En el Principado se diagnosticaron el año pasado 7.527 tumores (101 más que en 2023). En la imagen, Álvaro González Franco, Yolanda Calero, Borja Sánchez, Alfredo Canteli y Julio González Zapico, en el salón de actos del HUCA.