Los autónomos asturianos se rebelan y exponen su dura realidad: "Pagas impuestos y no te queda para nada"

"Hartos". Así se muestran los representantes de múltiples colectivos profesionales asturianos ante la presión fiscal en la región. Cuentan que muchas empresas apenas tienen "para ir tirando" tras pagar sus impuestos. Y esgrimen varios informes, que sitúan a la región como una de las menos competitivas por la carga tributaria, "lo que aleja la inversión y la creación de empleo". "Urge una reflexión real por parte del Ejecutivo autonómico", cuentan los empresarios.

El debate se sustenta en datos, según los afectados. Según la Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation, Asturias ocupa el segundo puesto por la cola en competitividad fiscal, solo por delante de Cataluña. Este indicador refleja la "dificultad para mantener márgenes de beneficio adecuados en las empresas y la pérdida de atractivo frente a regiones vecinas como Castilla y León o Cantabria". La alta presión impositiva, advierten los expertos, se traduce en costes más elevados para empresas y consumidores. Desde la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), su presidenta, María Calvo, subraya que el impacto fiscal no se limita al Impuesto de Sociedades. "La realidad es que la carga que soporta una empresa incluye también los impuestos que afectan a sus trabajadores y accionistas", explica. Calvo detalla que el IRPF, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales son factores que "encarecen operaciones tan habituales como la adquisición de inmuebles o activos empresariales". A su juicio, "Asturias está a la cabeza de España en cuanto a carga fiscal, lo que impide competir en igualdad de condiciones con otras comunidades".

"Esa carga fiscal repercute directamente en los márgenes de beneficio y acaba llegando al bolsillo de los ciudadanos", explica Joel García, portavoz de la Confederación Asturiana de la Construcción. Según sus cálculos, "impuestos, tasas y cotizaciones suponen un 24,8 por ciento del precio final de una vivienda", un porcentaje que, a su juicio, dificulta el acceso a la propiedad y encarece el mercado.

Los trabajadores por cuenta propia son otro de los sectores más sensibles a la presión fiscal. Patricia Oreña, presidenta de la Asociación de Autónomos de Asturias, lo resume con un ejemplo concreto: "Un autónomo que facture 2.500 euros brutos al mes paga alrededor de 1.380 euros en impuestos: 350 euros a la Seguridad Social, 597 de IRPF y 433 de IVA. Tras pasar por caja, le quedan unos 1.120 euros netos". A partir de esa cantidad, subraya, deben afrontarse gastos como la luz, el alquiler o la gasolina. "Así es imposible contratar gente o invertir en formación. Los sueldos no dan. Asturias es la comunidad con la tributación más alta de IRPF", lamenta.

En el caso de los autónomos que pagan por módulos, como los taxistas, la situación no es mucho mejor. Manuel Arnaldo, presidente de Asotaxi, recuerda que "el porcentaje que tributamos por kilometraje sube cada año". Además, existe un tope de 125.000 euros anuales de facturación.

Superar esa cifra obliga a pasar a un régimen de estimación directa, "inasumible para muchos", añade Alejandro García, de la asociación Cesintra. "Esto obliga a algunos transportistas a parar antes de final de año para no sobrepasar el límite. Así no se puede planificar un negocio estable", añade.

El sector de la automoción y los hidrocarburos es otro de los más afectados por la carga tributaria. Fernando Villa, presidente de la Asociación de Vendedores de Carburantes, lo explica con claridad: "El 60 por ciento del precio de la gasolina son impuestos. El margen de beneficio está en torno a los 15 céntimos por litro, no es rentable". Villa sostiene que, pese a los anuncios de mejora económica, "los comerciantes que aguantan es porque ya habían hecho la inversión". "Los nuevos apenas pueden empezar". La falta de rentabilidad, unida a los elevados costes energéticos y a la competencia de otras regiones con impuestos más bajos, hace que muchos negocios se mantengan "al filo de la supervivencia".

El transporte de mercancías, un sector esencial en la economía asturiana, también acusa los efectos de la fiscalidad. Ovidio de la Roza, presidente de Asetra, advierte de que, en Asturias, "cuantos más costes, más difícil es competir". Según dice, la elevada carga impositiva "provoca que muchas empresas trasladen su sede a comunidades limítrofes como León o Cantabria", buscando aliviar los gastos. De la Roza considera que "la fiscalidad afecta a la capacidad de fijar empresas". Y que mantener la actual estructura tributaria "pone en riesgo el tejido empresarial regional".

El sector metalúrgico, que concentra el 32 por ciento de las empresas industriales y más del 50 por ciento del empleo industrial de la región, también pide una revisión fiscal. Antonio Fernández-Escandón, presidente de Femetal, afirma que "una fiscalidad más equilibrada y homogénea a nivel nacional es clave para evitar deslocalizaciones y garantizar estabilidad y arraigo empresarial". Explica que la presión fiscal afecta especialmente a las empresas familiares y a los grupos industriales con sede en Asturias, ya que tributos como Sucesiones, Donaciones o Patrimonio "pueden condicionar la continuidad generacional, la retención del talento y la permanencia de las sedes empresariales".

Fernández-Escandón considera que la fiscalidad actual en Asturias "incide directamente en la capacidad de inversión, innovación y crecimiento de las empresas". Propone introducir beneficios fiscales vinculados a la generación de empleo y a las contribuciones a la Seguridad Social, como forma de reconocer el esfuerzo de los sectores más intensivos en mano de obra.

Algunos expertos recuerdan, sin embargo, que el impacto fiscal no es idéntico para todos. Fernando Clavijo, gerente de la Unión de Comerciantes de Asturias, matiza que "el IRPF tiene un componente personal; la diferencia con otras comunidades no siempre es tan grande, porque depende del perfil de cada trabajador o de cada empresario".

La discusión no es solo técnica: también tiene un trasfondo político. Los defensores de una rebaja de impuestos sostiene que estimularía la actividad económica y ampliaría la actividad económica y ampliaría la base recaudatoria a medio plazo. Los más críticos advierten de que una reducción drástica "podría poner en riesgo los servicios públicos en una comunidad con fuerte presencia del Estado de bienestar".

El Partido Popular de Asturias ha cogido esa bandera. La formación que preside Álvaro Queipo presentó ayer en Avilés una propuesta de reforma tributaria con el objetivo de "aliviar la carga impositiva" y estimular la actividad económica. La iniciativa, que expuso la secretaria general del partido a nivel regional, Beatriz Llaneza, plantea modificaciones en varios tributos autonómicos y estatales con el propósito de que "Asturias deje de ser una de las regiones con mayor presión fiscal de España".

Durante el acto, Llaneza subrayó el compromiso del PP con una "política fiscal seria y responsable", basada en el sentido común y la cercanía a los ciudadanos. "El compromiso del PP es gobernar con sentido común, con cercanía y con rigor; hoy damos un paso más en el camino que nos llevará a recuperar la ilusión por Asturias, con una propuesta fiscal que nace del compromiso con quienes levantan cada día el tejido productivo de nuestra región", afirmó.

La dirigente popular insistió en que su partido defiende un modelo de rebaja fiscal que permita a Asturias competir con otras comunidades autónomas más atractivas para invertir. "Queremos que Asturias deje de ser la región con uno de los sistemas fiscales más duros de España y pase a ser una tierra en la que merezca la pena quedarse, invertir y crear empleo", señaló.

La propuesta popular abarca medidas en el IRPF, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Patrimonio e Impuesto de Actividades Económicas, con el fin de aliviar tanto a familias como a empresas.