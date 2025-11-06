El Centro Médico investiga en detección precoz del cáncer

La Fundación Centro Médico de Asturias recibirá cerca de 277.000 euros de la Agencia Estatal de Investigación –organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades– para el proyecto "Scanhealh" de detección precoz del cáncer. El objetivo de este nuevo proyecto se centra en desarrollar y validar, durante los próximos tres años, una metodología para detectar precozmente diversos tipos de cáncer –comenzando por cáncer de mama, de colon y de pulmón– a partir de biopsias líquidas. La iniciativa se presentó como propuesta conjunta con otras entidades sanitarias del país.