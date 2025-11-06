Cientos de educadoras se manifiestan en Oviedo pidiendo "mejores condiciones" para las escuelinas: "Queremos una red pública en condiciones"

Unas doscientas educadoras de la red de las escuelinas (de 0 a 3) se manifestaron hoy en Oviedo reclamando al Principado mejores condiciones laborales. "Pedimos una red pública en condiciones. Los centros se están abriendo de cualquier manera, a veces no hay materiales básicos o comedor", aseguró Leticia Celorio, técnica de Educación en el Montevil (Gijón) y representante del sindicato USIPA.

Tania Alonso, de Comisiones Obreras, reclamó "una red pública real", mientras que Laura Pérez, su homóloga de UGT, pidió un acuerdo con la Consejería de Educación. De momento, siguen las negociaciones para la integración total de este proyecto educativo sobre el que el Gobierno regional hace bandera.

"Llevamos más de dos años negociando y seguimos estando lejos", lamentó Laura González, responsable de escuelas de CSIF. Los educadores partieron de la plaza de España de Oviedo con la intención de ir caminando hasta la junta.

Lo hicieron tras rechazar la última propuesta de la consejera de Educación, Eva Ledo, que incluía una pareja educativa por aula y una jornada laboral de siete horas, de la que hasta una diaria se podría dedicar a otras tareas propias de la actividad, al margen de atender al alumnado. De estos forma quedaría una técnica de apoyo por cada tres unidades en funcionamiento. También se les facilitará una cuenta individualizada de correo electrónico de Educastur y contarán con formación, a través del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada.

Eso fue el pasado lunes con el objetivo de evitar la manifestación de esta tarde. Según los sindicatos, la iniciativa está "muy lejos" de cubrir las necesidades del sector, si bien reconocieron haber "conseguido avances".

Por ello, mantendrán la presión tratando de conseguir una integración "justa" en la red autonómica de 0 a 3 años. Lo harán con paros programados para los días 13, 20 y 27, que han sido convocados por los sindicatos UGT, CC OO, USIPA-SAIF y CSIF. Entre sus reivindicaciones están mejoras en las condiciones laborales, reconocimiento de tiempo para tareas burocráticas y el apoyo de personal en las aulas.