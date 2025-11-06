El consejero de Hacienda rebate a los empresarios y presume de captar, proporcionalmente, la mayor inversión extranjera del país

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, en la inauguración del Congreso Nacional de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), que se celebra hasta el sábado en el palacio del Congreso de Oviedo, ha defendido la vía fiscal y negado que la fiscalidad empresarial sea más gravosa en Asturias que en otras regiones, tal como han asegurado diversas entidades empresariales, esgrimiendo informes que sitúan a Asturias como la segunda región menos competitiva del país. "Queremos lanzar un mensaje de que la fiscalidad empresarial es la misma en toda España, lo dice la Constitución, lo dice la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, lo dice la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. No se pueden establecer medidas tributarias que supongan un obstáculo a la libre circulación de personas, mercancías o capitales. Por tanto, la fiscalidad empresarial, vuelvo a repetir, es exactamente la misma en toda España”, ha asegurado Peláez.

Añadió que “el impuesto de sociedades, el IVA, que son los impuestos fundamentales sobre la actividad empresarial, son nacionales, no hay capacidad normativa por parte de las comunidades autónomas”. Y puso como ejemplo las deducciones fiscales para los autónomos asturianos que se pusieron en marcha durante el COVID, que fueron declaradas inconstitucionales. “Por ello quiero reiterar que la fiscalidad empresarial es exactamente la misma en todas las comunidades autónomas. No en vano, Asturias el año pasado fue la comunidad autónoma que más inversión extranjera captó proporcionalmente de toda España. Eso es el reflejo de que la fiscalidad empresarial es exactamente la misma en toda España”, insistió.

“Sí hay diferencias en fiscalidad personal, que son los tributos que gestionamos las comunidades autónomas. En este sentido, el Principado apuesta por una fiscalidad más progresiva a través de la vía fiscal asturiana, es una fiscalidad como he dicho pone el foco en las clases medias y trabajadoras, en IRPF tenemos las deducciones fiscales más potentes del Estado, 90 millones de euros, las deducciones fiscales más potentes de apoyo a las familias, de apoyo a los jóvenes, de apoyo a la vivienda y de apoyo a captar talento”, finalizó el consejero.

Respecto a una de las quejas de los empresarios, resaltó que “para nosotros, el impuesto de sucesiones es un impuesto justo, pero también hay que reconocer que el impuesto de sucesiones entre herederos directos, es decir, de padres a hijos o de abuelos a nietos, en Asturias solo lo paga el 1 por ciento de los contribuyentes, el 1 por ciento con mayores herencias. Por tanto, hay un mínimo exento amplio y no está afectando a las clases medias y trabajadoras, porque solo afecta al 1 por ciento de los contribuyentes. Y además está exento también el valor de la empresa familiar que se hereda, el 99 por ciento, para garantizar la continuidad de la actividad económica y el mantenimiento del empleo”.

Recordó que “el Gobierno impulsa una reforma del IRPF para rentas inferiores a 55.000 euros, que suponen el 90 por ciento de los contribuyentes. Es una rebaja de impuestos por valor de 40 millones de impuestos. Para las rentas de más de 55.000 euros, la fiscalidad será la misma, se neutraliza todo efecto fiscal, pero si postulamos una subida del 0,5 por ciento para aquellas rentas superiores a los 175.000 euros, para que contribuyan más a nuestro Estado de Bienestar e impulsar la actividad productiva desde lo público. Es una reforma fiscal que pone el foco en las clases medias y trabajadoras. Ahora corresponde al resto de partidos decir si apoyan esta reforma”.

La repuesta del PP ya la tiene y es negativa. “El Partido Popular lleva años y años y años pidiendo una reforma fiscal, dicen defender a las clases medias y trabajadoras y ahora tienen una oportunidad de retratarse y de apoyar esa reforma fiscal”. Sin embargo, “ya hemos escuchado a sus representantes aquí en Asturias decir que no sólo no van a apoyar esa reforma fiscal, es decir, dan la espalda al 90 por ciento de los contribuyentes condicionándolo a bajar ese medio punto a las rentas de más de 175 mil euros. Defienden exclusivamente a las rentas más altas, y para ello dan la espalda a las clases medias y trabajadoras. No sólo van a votar en contra de esa reforma, sino que además condicionan la negociación presupuestaria a que retiremos esa reforma. Esa es una actitud incomprensible y bueno, van a tener que explicarlo muy bien”, añadió.