Consternación por la muerte de "Nacho el vasco", el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano

Ignacio Suárez Cuesta, ciclista de 58 años, perdió la vida en la carretera que une Soto del Barco con Pravia, la AS-16, al ser arrollado por un monovolumen que ejecutaba un maniobra de adelantamiento. La víctima, un gran deportista, estaba domiciliado en Oviedo, aunque residía en Riberas. Pertenecía al Club de Atletismo de Pravia (CAP), donde se le conocía como "Nacho el Vasco", ya que procedía de esta comunidad autónoma, aunque llevaba algún tiempo viviendo en Asturias. Según indicaron miembros del CAP, participaba en competiciones de atletismo, duatlón y triatlón.

El accidente se produjo poco antes de las cinco y media de tarde, en el kilómetro 1,5 de la carretera, junto a la gasolinera de Riberas de Pravia. El infortunado iba con otros dos compañeros ciclistas, vecinos de Soto del Barco. Se trata de una carretera que apenas tiene arcenes, y muy estrecha, donde, además, los vehículos circulan a gran velocidad. Solo en los tramos de travesía está limitada a 50 kilómetros por hora. En el resto, se sube a 90, pero muchos vehículos la sobrepasan con creces. En el momento del siniestro aún era de día. Un monovolumen, conducido al parecer por un vecino de Pravia, hizo una maniobra de adelantamiento, pero no calculó bien la distancia y terminó llevándose por delante a Ignacio Suárez Cuesta. La muerte se produjo prácticamente en el acto. El cuerpo quedó tendido en la carretera, cubierto por una manta a la espera de que se ordenase el levantamiento del cadáver por la autoridad judicial y se trasladase al Instituto de Medicina Legal en la Corredoria, para establecer de forma fehaciente el motivo del fallecimiento. Está previsto que se realice en la mañana de este jueves.

A la zona se desplazaron dos patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y un Equipo UNIS (Unidad de investigación de siniestros viales) del Sector de Tráfico de Asturias, para realizar las correspondientes diligencias. También fue necesario regular el tráfico en la carretera, desviando los vehículos a través de Los Cabos, ya que uno de los carriles quedó cortado a la circulación.

El fallecimiento ha causado una honda consternación. Ignacio Suárez Cuesta era un hombre muy conocido y querido, tanto en Asturias como el País Vasco. A sus más que evidentes dotes para el deporte –podía realizar recorridos de 150 kilómetros a bordo de su bicicleta, en poco más de cuatro horas y media–, unía su gran bonhomía. Mantenía una relación de pareja con una mujer asturiana y deja un hijo ya veinteañero, residente en el País Vasco, con el que tenía un estrecho contacto.