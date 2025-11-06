"Te vamos a echar de menos, amigo": la sentida y cariñosa despedida del club ciclista de Pravia del compañero muerto arrollado en la carretera en Soto del Barco

"Nos ha golpeado la tragedia de cerca. Un accidente de tráfico se ha llevado por delante a nuestro amigo Nacho "El Vasco". Una persona prudente donde las hubiera, y conciliadora, incluso en nuestras discusiones futboleras que a él ni le iban ni le venían".

Es la triste despedida de los integrantes del club de bicicleta "Lin de Cubel" de Pravia de Ignacio Suárez Cuesta, Nacho "El Vasco", ciclista de 58 años que murió la tarde del miércoles al ser arrollado por un monovolumen en la carretera que une Soto del Barco con Pravia, la AS-16. Aunque domicilado en Oviedo, vivía en Riberas (Soto del Barco) y era muy popular y querido en toda la comarca. Era miembro también del Club de Atletismo de Pravia (CAP), con el que participaba en competiciones de atletismo, duatlón y triatlón.

Depedida del club "Lin de Cubel", publicada en su red social. / Lne

"Te vamos a echar de menos, amigos", le han dedicado en un publicación en las redes sociales sus compañeros del club de bicicleta, junto a una foto de Nacho Suárez, consumado deportista y, como queda de manifiesto en las palabras que le dedican sus compañeros y amigos, una persona muy querida.

Nacho Suárez iba a acompañado en el momento de ser atropellado por otros dos compañeros que se libraron, pero que han quedado conmocionados con lo sucedido. El escenario del fatídico accidente se trata de una carretera que apenas tiene arcenes, y muy estrecha, donde, además, los vehículos circulan a gran velocidad. Solo en los tramos de travesía está limitada a 50 kilómetros por hora. En el resto, se sube a 90, pero muchos vehículos la sobrepasan con creces.

En el momento del siniestro aún era de día. El monovolumen hizo una maniobra de adelantamiento, pero no calculó bien la distancia y terminó llevándose por delante al ciclista. A la zona se desplazaron dos patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y un Equipo UNIS (Unidad de investigación de siniestros viales) del Sector de Tráfico de Asturias, para realizar las correspondientes diligencias. También fue necesario regular el tráfico en la carretera, desviando los vehículos a través de Los Cabos, ya que uno de los carriles quedó cortado a la circulación.