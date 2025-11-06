Las educadoras de las escuelinas salen hoy a la calle "por dignidad"

Bajo el lema "Red sí, pero no así", las trabajadoras de la red de las escuelinas volverán hoy a la calle. Se manifestarán por "la dignidad del ciclo 0 a 3", el cual consideran que está "abandonado". Lo hacen tras rechazar la última propuesta de la consejera de Educación, Eva Ledo, que incluía una pareja educativa por aula y una jornada laboral de siete horas, de la que hasta una diaria se podría dedicar a otras tareas propias de la actividad, al margen de atender al alumnado. De estos forma quedaría una técnica de apoyo por cada tres unidades en funcionamiento. También se les facilitará una cuenta individualizada de correo electrónico de Educastur y contarán con formación, a través del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada.

Eso fue el pasado lunes con el objetivo de evitar la manifestación de esta tarde (17.00 horas) desde la Plaza de España hasta la Junta General del Principado. Según los sindicatos, la iniciativa está "muy lejos" de cubrir las necesidades del sector, si bien reconocieron haber "conseguido avances".

Por ello, mantendrán la presión tratando de conseguir una integración "justa" en la red autonómica de 0 a 3 años. Lo harán con paros programados para los días 13, 20 y 27, que han sido convocados por los sindicatos UGT, CC OO, USIPA-SAIF y CSIF. Entre sus reivindicaciones están mejoras en las condiciones laborales, reconocimiento de tiempo para tareas burocráticas y el apoyo de personal en las aulas.