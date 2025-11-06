Ence planea recortar la plantilla con prejubilaciones y bajas incentivadas

Ence, compañía española de producción de pasta de celulosa y energía, pretende realizar su ajuste en las plantillas de las fábricas de Navia y Pontevedra mediante un plan de prejubilaciones y de bajas incentivadas voluntarias. El comité de empresa está dispuesto a negociar el recorte planteado por la dirección de la compañía, pero presentará una contrapropuesta en la siguiente reunión prevista entre ambas partes, el próximo martes, día 11.

En el encuentro mantenido con el comité, la cúpula de Ence esgrimió la situación económica de la empresa para justificar el recorte de personal, cuyo alcance concreto aún no se ha detallado, si bien en los últimos días han circulado cifras en el entorno de los 90 trabajadores (del total de 400 con que cuenta la factoría naviega). En cualquier caso, fuentes al tanto señalaron que se trata de un ajuste "importante" con el que se pretende dar respuesta "a la coyuntura general del mercado de pasta de celulosa y el consiguiente nivel de producción de las fábricas de Navia y Pontevedra".

La empresa ha sufrido unas pérdidas de 22 millones de euros durante los nueve primeros meses del año, frente a las ganancias de 40,8 millones registradas en el mismo periodo de 2024, debido sobre todo a la caída del precio de la celulosa.

En este contexto, Ence ha puesto en marcha un plan de eficiencia y competitividad que abarca el bienio 2025-2027 y que se sustenta en dos pilares: la implantación de soluciones de inteligencia artificial (IA) y automatización de procesos, y, por otro, la racionalización de sus procesos operativos. El plan implica "una reducción ordenada de su personal", admitió la empresa hace unos días.

El anuncio del ajuste ha causado una gran inquietud tanto en Navia como en el Occidente asturiano en general. De hecho, directivos de Ence mantuvieron ayer una reunión con la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández (PP), para exponerle el escenario de la compañía, la cual, por otro lado, mantiene sus planes de descarbonización de la fábrica.