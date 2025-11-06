Encuentro del CEO de Endesa, José Bogas, con Adrián Barbón

José Damián Bogas, consejero delegado de la compañía energética Endesa, se desplazó ayer a Asturias para mantener una reunión con el presidente del Principado, Adrián Barbón, si bien desde el Ejecutivo autonómico no precisaron el motivo del encuentro. Endesa es la empresa responsable de la actividad logística de la planta regasificadora del puerto gijonés de El Musel y cuenta con proyectos de energía renovable en la región, como parques eólicos.