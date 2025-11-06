El exlehendakari Urkullu, con Barbón

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se reunió ayer con el exlehendakari vasco Íñigo Urkullu, actual presidente de la Fundación eAtlantic, para analizar fórmulas de colaboración que ayuden a que la fachada atlántica adquiera mayor peso en el contexto europeo. La entidad busca apoyo público y privado.

