Herbamora, Ferla Megía, Héctor Braga y Lïbre opten al Meyor Cantar d’Asturies

El Teatru Vital Aza de La Pola (ḶLena) va ser escenariu mañana, vienres 7 de payares de la final del Premiu Camaretá al Meyor Cantar, certame que llega a la so decimoséptima edición. Los cuatro finalistes qu’opten a alzase col gallardón son: Ferla Megía, Héctor Braga, Herbamora y Lïbre.

"Eclipse total", d’Herbamora

Herbamora ye’l grupu que revolucionó la pandereta asturiana. La formación nació nel 2003, cuando seis muyeres percusionistes y cantantes vinculaes a la cultura tradicional s’axuntaron con un oxetivu: dar un aire nuevu al mundu de la pandereta y sacala de los estereotipos nos que taba arrequexada. Asina ye como s’estrenaron con ¡Sali, L.luna!; nel 2013 espublizaron N’Acústicu y nel 2024, el so tercer trabayu 286 Llunes demostraba por qué siguen siendo les revolucionaries de la pandereta, trayendo al presente lo que cantaban les güeles asturianes, y destacando la importancia del amor propiu, l’empoderamientu femenín y el poder de la sororidá nuna sociedá individualista y heteropatriarcal.

Ferla Megía. / Cedida a Lne

"Xatu", de Ferla Megía

Ferla Megía ye música tradicional, urbana y electrónica. Crea atmósferes con una variedá mui amplia de samples y inspiraciones y la so capacidá innata pa la melodía vese rematada con una puesta n’escena onde xuega con bases qu’aporten capes y que se sumen al panderu y la flauta, encargaos de tener pelos cantares. Trátase d’una figura que vive la música ensin limitaciones y, claramente, una de les más inquietes de la escena asturiana, trabayando sobre un paragües d’abondes varielles y que bebe tanto de los últimos soníos urbanos como de la música tradicional de so tierra.

Héctor Braga / Cedida a Lne

"Valiente", d’Héctor Braga

Héctor Braga ye un artista y productor multidisciplinar dedicáu a les músiques clásiques y de folk. Con siete discos asoleyaos hasta la fecha, pue dicise que ye ún de los referentes más afianzaos na música del país con abondes reconocencies y premios. Héctor ye una referencia nel estudiu y conocencia de la música asturiana porque tien una trayectoria bien productiva qu’axunta’l trabayu de campu y la investigación con estudios superiores de Música, Etnomusicoloxía, Comunicación y Gaita.

Lïbre. / Cedida a Lne

" L’ablugada", de Lïbre

Lïbre ye un proyectu musical que naz nel 2012. Empiecen tocando versiones acústiques de rock y rematen nel discu Ciudadano Cero. Depués d’un parón participen nel proyectu "El mio cantar" (2019), lo que supón un puntu d’inflexón pal proyectu, con un conceptu más averáu al rock. Nel 2025 publiquen l’EP Ciudadano lunar, con seis cantares que van de la canción d’autor al pop alternativu, dos d’elles escrites n’asturianu, mostrando’l compromisu de la banda pa con una de les llingües propies d’Asturies. Anguaño, Lïbre ta integrada por Falu (voz), Carlos y Óscar (guitarres), Michi (baxu) y David (batería).

Amás, tamién va poder disfrutase d’una actuación de La Bonturné, ganadores de la XVI edición, que va interpretar el tema premiáu, "Odisea la nuí", ente otros del so repertoriu.

El premiu va entregalu la conseyera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, nuna gala onde se va conocer la canción ganadora d’ente les finalistes. El xuráu encargáu d’esta escoyeta ta presidíu pol director xeneral d’Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García, y intégrenlu la cantante Alicia Álvarez, el periodista Xicu Ariza, la técnica de normalización llingüística Penélope Miranda, la filóloga y gaitera Andrea Joglar, y la profesora Emma Posada.

El Premio Camaretá al Meyor Cantar, dotáu con 6.000 euros, ta convocáu pol Gobiernu del Principáu d’Asturies cola mira d’afianzar, prestixar y arriquecer la creación musical tanto n’asturianu como n’eonaviegu. A la dotación económica súmase la producción d’un videoclip y la integración del artista ganador nel circuitu “Autores nel Camín”, al traviés del que se faen actuaciones en dellos llugares d’Asturies.

La entrada ye llibre. Amás, la gala va emitise en TPA’l domingu 9 a les 21.45 horas. Pue consultase tola información na web https://asturiesculturaenrede.es/premiucamaretaalmeyorcantar/