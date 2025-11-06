El HUCA tendrá una zona de descanso para familias de niñas y niños hospitalizados

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tendrá una sala de descanso y apoyo a las familias con menores ingresados. Este espacio familiar será el quinto de España de estas características y el primero en el noroeste del país.

Éste es el resultado de un convenio firmado por el Servicio de Salud del Principado (Sespa) y la Fundación Infantil "Ronald McDonald". En el proyecto se invertirán 500.000 euros.

La sala estará ubicada a pocos metros de las unidades pediátricas y ofrecerá áreas de descanso, cocina, comedor y zonas de trabajo y de higiene. El diseño sigue el modelo implantado con éxito en otros hospitales de referencia como La Paz (Madrid), Vall d’Hebrón (Barcelona), Virgen de la Arrixaca (Murcia) o Miguel Servet (Zaragoza).

El acto de firma ha contado con la presencia del gerente del Sespa, Aquilino Alonso; la gerente del área sanitaria IV y del HUCA, Beatriz López Muñiz, y Luisa Masuet, directora de la Fundación Infantil "Ronald McDonald". También han acudido representantes de McDonald’s, franquiciados y profesionales sanitarios. Tras la firma, las personas asistentes han visitado el espacio donde se ubicará la sala y han recorrido el hospital.

"Sólido compromiso con la humanización"

“Este sencillo acto significa mucho para el HUCA", aseveró la gerente del HUCA, Beatriz López, quien subrayó que el complejo sanitario ovetense "tiene un fuerte compromiso con la excelencia clínica, docente e investigadora, pero también con la apertura a la sociedad y con la humanización de espacios y procesos”.

Asistentes a la presentación del convenio. / Chus Careaga

Por su parte, Aquilino Alonso ha destacado la importancia del nuevo espacio por lo que supone de mejora en las prestaciones centro sanitario: “El HUCA es un hospital con un sólido compromiso con la humanización", afirmó el gerente del Sespa. Alonso señaló que los espacios del centro sanitario "son bonitos y amigables, y tienen una escala humana, confort y calor humano". Y apostilló que les faltaba "esta área de respiro familiar con la que ahora va a contar”.

Igualmente, el gerente del Sespa incidió en la calidad asistencial del HUCA. “Quiero destacar que este compromiso con el bienestar de los pacientes también lo trasladamos a la calidad asistencial, con procesos que buscan adecuar el mejor tratamiento para cada persona, en las mejores condiciones posibles, teniendo en cuenta su entorno familiar y personal, y aportando valor”, ha asegurado.

Estrategia de humanización

Este proyecto se enmarca en la estrategia de humanización de la atención sanitaria que impulsa el Sespa, con el objetivo de convertir el hospital un lugar más amable, cercano y respetuoso con las necesidades emocionales de pacientes y familias.

"La creación de espacios como la sala familiar constituye una clara muestra del compromiso del Gobierno de Asturias con una asistencia centrada en las personas, al ofrecer un entorno más acogedor para las familias que atraviesan momentos difíciles junto a sus hijos o hijas", enfatiza la Consejería de Salud.