El huevo campero, en peligro: España confina las gallinas al aire libre para atajar la gripe aviar (en Asturias se detectó un caso)

Adiós al huevo campero. El Ministerio de Agricultura y Pesca (MAMA) ha decretado el confinamiento de las gallinas criadas al aire libre en zonas de alto riesgo ante el aumento de casos de gripe aviar. Una medida que entrará en vigor el próximo lunes 10 de noviembre, tal y como han informado en el departamento, al tiempo que el titular, Luis Planas, quien ha pedido calma. Las nuevas normas prohiben la cría de aves de corral al aire libre, las fuentes de agua compartidas con aves silvestres y la cría de patos y gansos junto a otras especies.

La decisión española sigue a la dictada similar en otros países como Irlanda, Francia y Reino Unido en las últimas semanas, a medida que los casos han ido a más con el regreso de las aves migratorias a Europa para pasar el invierno. Esto indica una «tendencia al empeoramiento de la situación con el consiguiente aumento de riesgo para España».

La gripe aviar ha tenido especial virulencia este año y el anterior, lo que ha obligado al sacrificio masivo de gallinas. Un caso obliga al vacío sanitario del corral. La consecuencia ha sido una merma en la producción de huevos y, por tanto, una subida destacada de su precio: en los últimos seis meses la docena se ha encarecido un 50%, una subida que seguirá al alza.

Situación epidemiológica

Según la última actualización de la situación epidemiológica en la Unión Europea (UE), España concentra 14 de los 139 focos de gripe aviar de alta patogenicidad en aves de corral detectados en la UE entre el 1 de julio y el 5 de noviembre de 2025. Hay también 708 casos en aves silvestres y 33 en cautivas. La mayor prevalencia en Europa está en Alemania, Polonia e Italia.

Gallinas ponedoras. / UGR

Medidas en Asturias

En Asturias se detectó en agosto un caso de gripe aviar en aves silvestres en Ribadesella. La Consejería de Medio Rural no tiene constancia, según los últimos controles, de alguno en aves de corral. No obstante, y vista la virulencia de la enfermedad y las consecuencias tan graves que está provocando en las comunidades vecinas –Galicia y Castilla y León son zonas de riesgo–, ya se adoptó la medida cautelar de suspensión de ferias, concursos, exhibiciones y concentraciones de aves hace tiempo. Esa medida se suma a la ya adoptada de reforzar las medidas de bioseguridad (especialmente aquellas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres).

Esta nueva alerta llega días después de la desatada como consecuencia de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) bovina, tras los brotes en Gerona. Numerosas comunidades han tomado medidas de prevención como la suspensión de ferias y concursos ganaderos para evitar su expansión, como ha hecho Asturias. Todo en un año que ha sido aciago en sanidad animal en el Principado, muy afectado también por importantes focos de tuberculosis bovina.

Según el Ministerio, el incremento de los casos, la previsión de la bajada de temperaturas en España en las próximas semanas y los mapas de riesgo comarcal de presencia del virus hacen recomendable aumentar el nivel de riesgo y aplicar medidas de mitigación.

Además de prohibir la cría de gallinas en libertad, también se prohíbe la de patos y gansos con otras especies de aves de corral. En el primer caso, cuando no sea posible, las autoridades podrán autorizarlo mediante la colocación de telas pajareras o cualquier dispositivo que impida la entrada de aves silvestres, entre otras condiciones.