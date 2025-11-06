El humorista Joaquín Pajarón y el grupo El Gaitero, distinguidos por Hostelería de Asturias en la gala del 10.º aniversario (y con sabor a despedida)
Otea entregará el 18 de noviembre sus distinciones en el Teatro Campoamor
Será una gala muy especial para Hostelería de Asturias, Otea, la del próximo 18 de noviembre en el Teatro Campoamor de Oviedo.
La organización empresarial celebra su décimo aniversario y por este motivo entregará varios premios para reconocer y poner en valor el trabajo de sus asociados de la sociedad asturiana en general. Pero también porque tendrá cierto sabor a despedida, ya que será la última gala anual que José Luis Álvarez Almeida, presidente de la patronal asturiana, ejerza como tal. Está previsto que deje antes de acabar el año su cargo, debido a que meses atrás fue elegido presidente de la organización nacional, Hostelería de España.
Son varios los reconocimientos que entregará Otea en la gala del 18 de noviembre (19 horas), que será abierta al público hasta completar aforo.
La Junta Directiva decidió entregar el premio «Embajador de la asturianía» al humorista Joaquín Pajarón, mientras que el de «Embajador del sector turístico» es para el grupo El Gaitero.
Además, hay cinco establecimientos con los premios a valores turísticos y hosteleros que destacan en distintos ámbitos de la actividad: al compromiso asociativo, la familia Tascón, de Gijón; al compromiso con la tradición asturiana, a Emilio Rubio y Alejandra Vanegas, de la sidrería La Montera Picona, de Gijón; «Mi gran noche», a Carmen Fernández Herrero, del pub Ay Carmela de Oviedo; a María Isabel Pardo Aranguren, de Apartamentos Rurales La Caramba, en Colunga; y al espíritu hostelero, a Víctor Fernández Álvarez, de sidrería Chaflán, de Gijón.
Además, Otea concederá varios diplomas de honor para reconocer a sus destinatarios la trayectoria ejemplar y dedicación constante a lo largo de los años, contribuyendo decisivamente a la consolidación y prestigio de la hostelería y el turismo de Asturias, y por su valioso compromiso con la unión del sector y el asociacionismo.
Son para María Victoria Artidiello González, del restaurante La Pomarada. (Pola de Laviana); Javier López Gonzalo, del Hotel Restaurante Casa Julián. (Peñamellera Alta); Juan Antonio Heredia León. Camping La Ensenada. (Villaviciosa); Rodrigo López Oreo. Restaurante La Terraza. (Tapia de Casariego); Ricardo Suárez Morán, sidrería La Noceda. (Oviedo); Celestina Francos; Ángel Prieto, Pensión Bar Tineo, (Tineo); José Luis Díaz Per muy y Juan Manuel Díaz Permuy, restaurante La Consistorial (Mieres del Camino); y Ana María Merino Balbín, del restaurante Vista Alegre, (Caravia).
Suscríbete para seguir leyendo
- Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- Muere un ciclista ovetense de 58 años al ser arrollado en la carretera de Soto del Barco a Pravia, a la altura de Riberas
- Miss Asturias' informó a Barbón por Instagram de las supuestas corruptelas y él la remitió a Fiscalía: LA NUEVA ESPAÑA desvela la conversación completa
- Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
- No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)
- Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista