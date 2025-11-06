Juan Antonio Pérez Simón, empresario y coleccionista de arte: "España no ha perdido su influencia en Latinoamérica"

Propietario de una de las colecciones de arte más grandes del mundo y destacado hombre de negocios a nivel internacional, la palabra "éxito" ha acompañado a Juan Antonio Pérez Simón desde su nacimiento en la localidad llanisca de Turanzas hace 84 años, cinco antes de que pusiera rumbo a México junto a sus padres. Orgulloso asturiano, defiende que las relaciones entre España y los países iberoamericanos atraviesan un buen momento gracias a los intercambios económicos y culturales que facilitan las migraciones. Mañana recibe el premio "Empresario del año" del club de directivos Asturmanager, patrocinado por Sabadell Herrero, Asturgar SGR y el Ayuntamiento de Gijón, en un acto que tendrá lugar a las 11.45 horas en el Palacio de La Riega de Somió.

El jurado del premio Asturmanager ha valorado, entre otras cuestiones, que usted "encarna los valores indianos". ¿Qué aporta eso a la Asturias de hoy?

Me comunicaron que el premio Asturmanager se me otorgaba como un reconocimiento a mi carrera empresarial. Desconocía esa mención que usted hace, aunque frecuentemente se confunde el concepto. Hugh Thomas, al escribir su libro "Cartas de Asturias", me dijo que me mencionaba como tal por la acepción que comúnmente se le da, aunque sea equivocado aplicarme el término, ya que se refiere a quien emigró, hizo fortuna, liquidó sus bienes y regresó a vivir a su tierra. Yo ni he liquidado mis activos ni resido en España. Sin embargo, aunque no sea correcto aplicarme como tal ese concepto, me halaga el reconocimiento del éxito, fruto del esfuerzo de muchos años.

Si tuviera que definir su carrera empresarial con una frase, ¿qué diría?

Que ha sido un 90 por ciento de trabajo duro y un 10 por ciento de creatividad y circunstancias.

Parte de su vida la ha dedicado a asuntos bursátiles. La Bolsa española está en máximos históricos. ¿Buen momento para invertir?

La inversión en la Bolsa de Valores no es intuitiva y requiere mucho análisis de las empresas que están detrás de los títulos y de los insumos, y de sus mercados. Por ello, soy muy cauto e intento no hablar a la ligera. Adicionalmente, hay elementos circunstanciales, como la liquidez de algunas economías que presionan al alza a los mercados o las circunstancias políticas de ciertos actores que distorsionan la situación. No se diga ya la especulación ante el futuro incierto, que incrementa fuertemente la volatilidad de los mercados. En conclusión, hay que conocer bien esos mercados y ser prudentes antes de hacer cualquier valoración.

¿Qué opina del fracaso de la OPA del BBVA sobre el Sabadell?

Me remito a la anterior respuesta. Si no se conocen todas las circunstancias, es mejor no opinar de una operación en concreto. Dicho esto, de cualquier libro de texto se puede concluir que, para que prospere una oferta hostil, quien la hace debe estar dispuesto a pagar una prima adicional lo suficientemente buena para compensar a los accionistas y que se deshagan de sus títulos. Cuando esto no sucede así, no prospera, a menos que la empresa por adquirir se encuentre en serios problemas, lo que tampoco sería congruente con el apetito de adquirirla.

Aterricemos en Asturias. La industria de defensa crecerá en los próximos años exponencialmente por los bruscos cambios geopolíticos. Y para la región ya hay cinco proyectos sobre la mesa. ¿Es el maná caído del cielo?

El crecimiento circunstancial nunca será una solución a largo plazo. Cuestión distinta es si Asturias se presenta, dentro de la composición geopolítica de Europa, como un lugar sólido por las facilidades que ofrecen sus vías de comunicación marítimas, aéreas y terrestres. Entonces, establecer plantas que tengan futuro y no solo respondan a circunstancias temporales es una gran noticia.

El plan del acero de la Unión Europea acaba de abrir una puerta a la esperanza para el futuro de la siderurgia en la región. ¿Cree que peligra en el medio plazo la presencia de Arcelor?

Desconozco totalmente el tema. No debo opinar al respecto.

Lo que sí conoce perfectamente es su colosal colección de arte. Durante mucho tiempo se especuló con la posibilidad de que una parte se expusiera de manera permanente en Asturias. ¿Por qué finalmente se irá a Madrid?

No es exactamente como lo menciona. Originalmente y sin que lo buscáramos, se nos ofreció la Pinacoteca de París para albergar una parte importante de la colección. Una oferta que agradecimos, pero que no nos interesó, ya que no buscábamos ese propósito. Posteriormente, la Hispanic Society de Nueva York, buscando levantar una serie de instalaciones en su sede de Harlem, nos ofreció también la posibilidad de construir ahí un ala del edificio que contuviera parte de la colección. Como gran parte de las obras ya tienen sede en Nueva York, no fue de nuestro interés estar permanentemente vinculados a esa institución, por prestigiosa que sea. En ese momento, sí se empezó a comentar que la colección interactuaba con los principales museos del mundo, facilitando sin coste alguno las piezas. Por el cariño que le tengo a Asturias, esa colaboración la hicimos extensiva al Principado. Lo hemos venido haciendo no solo a través del Museo de Bellas Artes en Oviedo, sino también en Avilés. Además, hemos participado en una serie de curadurías de grandes pintores locales en distintos lugares del Principado. El caso de Madrid es diferente. Las autoridades locales han buscado un sitio que reúne los requisitos de población y de turistas culturales que se requieren para que el proyecto pueda sobrevivir varias generaciones. De hecho, la colección Masaveu tiene su sede en Madrid, posiblemente por las mismas razones.

¿Y ya es una realidad su permanencia estable en Madrid?

Tengo entendido que las negociaciones entre las distintas autoridades y el equipo de trabajo de la colección van muy avanzadas y se espera llegar a buen término. Pero mientras las autoridades responsables no otorguen la concesión es solo un gran proyecto en proceso.

¿Entonces, está previsto organizar exposiciones temporales de sus obras de manera regular, como la reciente de Avilés a la que se refiere?

Por supuesto, cuentan con mi compromiso.

¿En qué ha quedado el plan anunciado durante la campaña electoral por la ahora alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, para organizar en Tabacalera este tipo de muestras? ¿Se retomará cuando finalice la obra del complejo?

Ese sin duda es un gran proyecto que, tenemos entendido, albergará una serie de exposiciones itinerantes llamadas a enriquecer fuertemente la oferta cultural de Asturias.

Demos un salto al universo académico. El Principado acaba de aprobar el permiso para la llegada de las dos primeras universidades privadas a la región. ¿Positivo o negativo?

Siempre será positivo. Implica, por una parte, la atracción de estudiantes de distintas partes del mundo hacia Asturias. Y, por otra, el incremento de fuentes de empleo para los extraordinarios maestros y profesores que existen en el Principado. Estoy seguro de que el resultado será mayor a la suma de las partes.

¿Qué le parece que la matrícula de la Universidad de Oviedo vaya a ser gratuita para todos los alumnos, al margen de su renta?

Extraordinariamente bueno. La renta de un estudiante nunca debe ser el parámetro. En todo caso, se podría buscar el apoyo, no económico, de los estudiantes. Es decir, que los alumnos colaboren con los esfuerzos de la Universidad. Que, de alguna manera, se pueda compensar con ese apoyo los recursos no captados.

Su salida del Consejo Social de la Universidad de Oviedo se produjo de manera repentina e inesperada. ¿Qué ocurrió? ¿Qué le dijo el Principado entonces?

Lo que realmente sucedió fue un problema de comunicación al más alto nivel, previo a la comunicación al público. Por un lado, se requerían esfuerzos extraordinarios para cumplir con todos los requisitos y, por otro, se declaró la pandemia de la covid a 20 días de tomar posesión en el cargo. Al cumplir el periodo de cuatro años establecido, lo que procedía era una reunión para definir el futuro en función del mejor interés de la Universidad. Esa única falta de comunicación se prestó a muchas interpretaciones. Pero en el fondo sólo fue eso, falta de comunicación.

Cuando viaja a Asturias, ¿qué le gusta hacer?

Asturias es mi Arcadia. Después de emigrar con mis padres a México, y tan pronto me lo permitió mi economía personal, empecé a viajar a esta tierra continuamente. Sumo ya prácticamente 60 años, con pocas interrupciones, viniendo todos los años y disfrutando plenamente aquellos placeres que se derivan de la cultura y las tradiciones asturianas. Unos placeres que, tal vez por cotidianos, no los aprecian sus habitantes todos los días.

En ese ir y venir, ¿ha constatado una pérdida de la influencia de España sobre los países iberoamericanos? Algunos analistas apuntan en esa dirección.

No. En algún momento, por diferencias políticas entre gobiernos o por la influencia de la mayor economía del mundo, pudo parecer que ese peso se perdía. Pero el hecho de que muchos latinoamericanos hayan emigrado a España ha vuelto a influenciar la opinión de las sociedades en Latinoamérica a favor de los vínculos y la integración en muchos campos con España. Compartimos un lenguaje común, una cultura occidental, el mismo sistema de Derecho, la misma religión... Pocas zonas en el mundo pueden preciarse de eso.

¿Cómo debe ser la Asturias del futuro, casi ya sin mineros y a rebosar de turistas?

No solo Asturias, el mundo ha cambiado y cambia a pasos agigantados. De ahí la importancia de saber adaptarse al cambio. Si hace 20 años nos hubiesen preguntado qué sucedería si se declara una pandemia obligando a todos a permanecer en casa por más de un año, posiblemente hubiésemos dicho que el mundo se acabaría, que no habría trabajos, fábricas, escuelas, transporte, etcétera. Ahora vemos que, desde casa, continuó la educación, que la producción solo se vio afectada parcialmente, que no se perdieron los trabajos… Parece increíble y eso que estamos hablando de algo que ya forma parte del pasado. El futuro estará en buena medida determinado por la capacidad del ser humano para utilizar la Inteligencia Artificial en favor de la Humanidad y no en su contra debido a intereses mezquinos.