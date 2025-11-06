"El Picu", el Pasapalabra asturiano, alcanza el bote más alto de su historia: "Tenemos cifra récord de perres"

"El Picu" nunca fue más alto. El Pasapalabra asturiano, el concurso que emite de lunes a viernes la Televisión del Principado de Asturias (TPA) sobre cultura general de la región, alcanzó este martes el bote más alto de su historia: 36.950 euros. "Estamos de celebración, porque tenemos cifra récord de perres", anunció la presentadora, Ana Francisco, al inicio del programa.

La cantidad de dinero en juego sigue, no obstante, creciendo, llegando este miércoles a los 37.100 y este jueves a los 37.250 (cada día crece 150 euros). "Nunca antes habíamos jugado por tanto dinero", destacó ayer Francisco. Por este bote pelean esta semana dos equipos que sueñan con coronar "El Picu": "Los Avellaneiros", compuesto por Eli y Guille, y "Los Enredados", del que forman parte Iván y José.

Lo del sueño es tan real que el padre del concursante Guille, Artemio, soñó que su hijo se llevaría el bote. "Veremos a ver si es un sueño premonitorio o no", dijo la presentadora en el último programa. Lo cierto es que "Los Avellaneiros" van por delante.

El último bote récord

Hasta ahora, el último bote récord fue de 36.650 euros y se entregó el 16 de octubre de 2020. En aquella ocasión fueron "Los Cebollos" los que hicieron historia, tras 67 intentos de subida a "El Picu". “Queremos recorrer toda Asturias a fondo e ir poniendo chinchetas en el mapa para que no se nos escape ninguno. Y, por supuesto, visitaremos a los ex contrincantes que hemos tenido en estos 85 programas” declaraba entonces uno de los ganadores, Samuel Fernández, comercial de una empresa de embutidos de Noreña. Junto a él, se llevó la victoria su compañero Santi frente a Xuacu y Fran, del equipo "Los Rayones".

El concurso, que lleva cada noche la divulgación y el entretenimiento a los hogares de toda Asturias, ha repartido más de 300.000 euros en sus nueve años de emisión. Además, "El Picu" ha regalado a sus concursantes las mejores experiencias gastronómicas de la región, innumerables actividades deportivas y asistencia a los mejores espectáculos.

Cómo funciona

Las parejas concursantes se enfrentan entre sí jugando seis pruebas, antes de llegar a la final. Solo un equipo jugará la última ronda. Solo uno podrá ascender "El Picu".

Si los finalistas coronan "El Picu", ganarán el bote acumulado y los nuevos concursantes se incorporarán al día siguiente con 200 euros de bote inicial.

Si los finalistas no coronan "El Picu", puede seguir intentándolo el equipo que sume más puntos. El bote acumulado seguirá aumentando 150 euros más cada día de concurso.