El PP acusa al Principado de "hacer desaparecer" la autovía del Suroccidente

El Partido Popular de Asturias, encabezado por su presidente, Álvaro Queipo, y los alcaldes populares del Suroccidente del Principado, rechazan de forma contundente la nueva propuesta presentada por el Gobierno del Principado en la Alianza por las Infraestructuras en donde, según traslada el PP, “desaparece la tan necesaria y respaldada Autovía del Suroccidente para hacer una AS -5 paralela a la actual, con alguna mejora".

Queipo y los regidores destacan que "es un gravísimo paso atrás que hipoteca el desarrollo y las comunicaciones de la región”, aseguran.

"Hemos asistido atónitos a un acto de rendición del Gobierno asturiano, otro más. Donde debería haber una autovía que garantice la competitividad y la seguridad de nuestros vecinos, ahora solo hay una mención a una carretera. Esto no es defender Asturias, esto es pedir limosnas en Madrid”, destaca el PP. "El proyecto presentado en la Alianza por las Infraestructuras para con el Suroccidente es “un recorte silencioso que condena a miles de asturianos a sufrir unas comunicaciones tercermundistas”, añade además la formación de Queipo, que exige al Gobierno de Adrián Barbón que “defienda los intereses de Asturias con firmeza ante el Gobierno de Pedro Sánchez en lugar de conformarse con las migajas que no garantizan, en ningún modo, el desarrollo de la comarca”.

Una vez más, insisten, "el Gobierno de Asturias demuestra que no está dispuesto a dar la batalla por el futuro de esta tierra. Asturias merece infraestructuras dignas de una comunidad del siglo XXI, no apaños. Reclamamos la Autovía tal y como se había comprometido, y no descansaremos hasta que se incluya en la agenda del Ministerio".