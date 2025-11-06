El Principado cede y desvela cómo avanza el programa de control del lobo: estos son los que se han matado en Asturias desde abril

Un total de 11 lobos son los que han eliminado los agentes del Medio Natural dentro del programa de control de la población de la Consejería de Medio Rural, aprobado el pasado abril. A esta cifra hay que añadir 8 más muertos por causas distintas (natural, furtivos, atropellos, accidentes...).

Al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, no le ha quedado más remedio que claudicar y hacer públicas las cifras ante el acoso por tierra, mar y aire de la oposición - "la derecha, y extrema derecha" en sus palabras-, que desde que se activó el plan han dudado de que en Asturias se hubiera matado ningún lobo. Así lo reconoció Marcos este jueves tras la reunión del Consejo de Gobierno del Principado, al que informó de la situación para poner fin "a la manipulación, mentiras y tergiversaciones" en torno al plan de gestión del animal. La intención del Consejero es informar también detalladamente el próximo jueves 13 de noviembre al Comité Consultivo del Lobo.

La cifra de 19 lobos supone un 34% del total, 53, que se quieren abatir en Asturias de aquí a marzo próximo sobre una población estimada de 345. Era esa la fecha a la que hasta ahora siempre había remitido Marcelino Marcos cuando se le preguntaba por cómo evolucionaba un programa de control que tiene muchos frentes abiertos en los tribunales debido a recursos presentados por distintintas organizaciones ambientalistas y el PP.

“El plan de gestión funciona, avanza y se ajusta a los tiempos previstos. Tenemos el modelo más sólido, operativo y jurídicamente seguro del norte de España”, valoró Marcos, quien también se refirió a otras medidas que recoge el plan de gestión del lobo para proteger el ganado de los ataques, tales como cierres de fincas. "Hemos gastado más de 1,8 millones de euros en más de 200 solicitudes".