"No estoy solo porque quiera": la historia del niño asturiano con autismo que pone voz a una campaña del Ministerio contra el acoso escolar grabada en Oviedo

Cuando Leandro Fernández, alumno del Colegio Público Poeta Ángel González (Oviedo), bajaba al recreo, lo que más le dolía es sentirse solo. "Se piensan que es porque me gusta estar así, pero a mí me gusta estar con mis amigos", le comentó un día el joven a su profesora, Belén Reborio. "Creen que soy un aguafiestas porque cuando hay mucho ruido mi cabeza se satura", le explicó un día Fernández, diagnosticado de autismo a Reborio.

En España hay 70.000 alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA). 2.840 en Asturias. Por eso, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha lanzado la campaña "Profe, tenemos que hablar", la primera iniciativa estatal dirigida a prevenir el acoso escolar al alumnado con autismo, que cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación del Principado de Asturias y del Centro Español de Autismo.

Un vídeo que trata de concienciar a los docentes de los avisos que los niños con autismo pueden dar cuando son víctimas de acoso. La grabación, que fue grabada en el Principado, tiene como protagonistas a Leandro Fernández y Belén Reborio, con una mención especial a la familia del menor.

"Los niños utilizan la palabra autismo de forma peyorativa, para hacer daño", explica Tatiana Álvarez, la madre del joven. "Son personas como las demás, pero cuentan como menos herramientas a la hora de defenderse, por ejemplo, al contestar", relata. Un hecho que también contó su hijo durante la presentación: "Muchas veces, cuando se meten conmigo, los profesores no están mirando y cuando 'se la devuelvo', el profe me riñe a mí"

Se calcula que el 12% de los niños con TEA han sufrido algún tipo de acoso en el colegio. Las principales consecuencias son el aislamiento y la indefensión que sufren frente a sus compañeros. La campaña promovida por el Ministerio es una forma de concienciación.

Estrategia nacional

En el acto de presentación, en el colegio ovetense, estuvo presente la consejera de Educación, Eva Ledo, quien aseguró que "un 12% de alumnos que presentan acoso es objeto de atención", y añadió: "Yo creo que tenemos que poner ahí un foco importante, porque son alumnos que necesitan más refuerzo que otros que no tienen las mismas herramientas". Lo hizo acompañada por el director de discapacidad del Gobierno de España, Jesús Martín, quien celebró que por primera vez "los poderes públicos se hacen cargo de una realidad muy dolorosa, de una realidad que no se expresa, que es el dolor que provoca en niñas y niños autistas la exclusión, la marginación, y la soledad que produce el acoso escolar".

Esta iniciativa se enmarca dentro del plan de acción de la Estrategia del Autismo, dotada con 40 millones de euros y 32 medidas, "muchas de ellas dirigidas al ámbito educativo", según ha explicado el director. "Tenemos que dar certezas a este alumnado, tenemos que dar certezas a las familias y esta campaña es una mano tendida a la comunidad educativa para que sepan atender el acoso escolar que sufre el alumnado autista", ha comentado.

Martín ha agradecido la colaboración del colegio Ángel González de Asturias, "comunidad autónoma con una estrategia de autismo en el educativo", para desarrollar esta campaña a través de "una conversación serena, franca, entre un alumno y una profesora" que, según ha destacado, "va a ser muy disruptiva".