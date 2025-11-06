La razón por la que EDP mantiene en suspenso sus planes de hidrógeno en Asturias

Los planes de hidrógeno verde de la energética portuguesa EDP en las centrales de Aboño y Soto de Ribera permanecen en un «impasse» hasta que la compañía –cuya sede para España se ubica en Oviedo– encuentre un ingrediente fundamental: clientes que demanden el gas renovable. «No hemos tomado todavía ninguna decisión sobre las inversiones en hidrógeno verde en Aboño y Soto. Desde el punto de vista económico, tenemos primero que ver quién comprará ese hidrógeno, qué clientes lo demandarán», ha admitido este jueves el consejero delegado de EDP, Miguel Stilwell, durante la presentación de resultados del tercer trimestre de la empresa, así como de su plan de negocio 2026-2028.

EDP trabaja desde hace años en dos grandes proyectos de hidrógeno verde en la región: el Asturias H2Valley, también llamado «valle del hidrógeno», en la antigua central térmica de Aboño (Carreño); así como una planta de electrólisis en la central de Soto de Ribera (Ribera de Arriba). Según los planes originales de la compañía, al menos las primeras fases de ambos proyectos deberían entrar en funcionamiento a finales de este año o comienzos de 2026, pero, a tenor de las palabras de Stilwell, la empresa los mantiene en suspenso. El propio directivo había afirmado recientemente que este año 2025 sería «clave para tomar una decisión respecto al hidrógeno». Sin embargo, a dos meses de que termine el año, esa decisión aún no ha llegado.

El CEO de EDP se limitó a remarcar, respecto a la central de Aboño, que «el consumo de carbón se ha reducido prácticamente a cero». A finales de pasado julio, la planta completó su conversión para la producción de electricidad mediante gas natural.

EDP también planea otra importante inversión, aunque esta está pendiente de adjudicación pública. Se trata del proyecto de una central de bombeo en el embalse de La Barca (Tineo), para el que la compañía estima una inversión de unos 500 millones de euros en caso de ganar en el concurso, en el que compite con la empresa andaluza Magtel. A este respecto, Ana Paula Marques, responsable de Generación del grupo luso ex CEO en España, se limitó a indicar de que el proyecto de La Barca «se analizará, como toda oportunidad», pero que las inversiones en bombeo son «ambiciosas» y de momento no se incluyen en el plan estratégico de la compañía.

Dicho plan prevé una inversión de 900 millones de euros en España hasta 2028, de los que 600 se destinarán a redes de distribución eléctrica.

En los primeros nueve meses del año, EDP obtuvo un beneficio neto recurrente de 974 millones de euros, un 11% menos que en el mismo período de 2024. No obstante, la empresa aspira a un beneficio neto de 1.300 millones de euros en 2028, un 8% más que los 1.200 millones de euros que prevé ganar en el presente ejercicio.