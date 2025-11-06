El sector emergente que ya suma 3.257 empleos en Asturias, cifra que prevé disparar con nuevos proyectos

La industria de la Defensa está creciendo en Asturias con los ambiciosos proyectos de compañías como Indra –que ha adquirido el Tallerón de Gijón para fabricar vehículos militares– o Escribano M&E y con el incremento de los pedidos a GDELS-Santa Bárbara Sistemas y Rheinmetall en sus fábricas de Trubia. En los próximos años se espera un fuerte incremento del impacto económico y del empleo de este sector. Un estudio que la consultora PwC acaba de elaborar para la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) describe el suelo desde el que despegará la industria de la Defensa en Asturias: en 2024 facturó 212 millones y sostuvo 3.257 empleos directos e inducidos.

El informe "Impacto económico y social de la industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio" para TEDAE sitúa la facturación conjunta de estas cuatro industrias en España en 16.153 millones de euros en 2024, con un incremento del 16,2% con respecto al año anterior. La facturación en Asturias, de 212 millones, representa poco más del 1,3% del total, según el informe.

Fuentes de TEDAE destacaron que la Defensa es un gran catalizador de crecimiento económico que se extiende a lo largo de una amplia cadena de suministro diversificada. En 2024, la aportación al producto interior bruto (PIB) de España de esta industria fue de 21.919 millones de euros, equivalente al 1,4% del PIB nacional. En Asturias, el impacto en el producto interior fue de 300 millones de euros.

El informe destaca que la Defensa genera empleo estable y de alta cualificación. En 2024 fue responsable de 260.050 empleos, entre directos, indirectos e inducidos, en España. En Asturias fueron 3.257 empleos, el 0,8% del total, pero esa cifra ya se ha superado este año con proyectos como el de Indra para convertir el Tallerón de Duro Felguera en Gijón en una fábrica de vehículos blindados, que ha añadido 156 empleos directos al sector, o como el nuevo centro de I+D de Escribano M&E en Avilés, y con el incremento de actividad en las fábricas de GDELS-Santa Bárbara Sistemas (gracias principalmente al contrato para fabricar 84 carros de combate para el ejército de Letonia) y de Rheinmetall (con un fuerte aumento de la demanda de proyectiles) en Trubia.

Grandes contratos

El aumento de actividad de este año se prevé superar en el próximo una vez que entre en funcionamiento la nueva fábrica de blindados de Indra en Gijón y se adjudiquen los nuevos programas estatales de Defensa, que vistas las recientes concesiones de créditos estatales podrían beneficiar a Indra, GDELS-Santa Bárbara Sistemas y el consorcio Tess Defence, que está formado por Indra, Santa Bárbara Sistemas, Escribano M&E y Sapa y que fabrica blindados en Asturias.

"Cada euro invertido en estas industrias multiplica su impacto en la economía nacional, activa cadenas de suministro y abre oportunidades a pymes y startups en todo el país", destacó Ricardo Martí Fluxá, presidente de TEDAE, en la presentación del informe elaborado por la consultora PwC .