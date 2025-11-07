Más de 43.000 opositores al Sespa, de ellos 8.600 de fuera de Asturias, están convocados este fin de semana en Gijón

Furgonetas precintadas ante notaria, muchas medidas de confidencialidad y un gran apoyo de las Fuerzas de Seguridad.

Un equipo formado por 198 personas apoyará los procesos selectivos que se desarrollarán este fin de semana en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón para cubrir 1.068 plazas de empleo público del Servicio de Salud (Sespa).

El total de opositores inscritos es de 43.243. A la vista de experiencias anteriores, se baraja que entre un 20 y un 30 por ciento de los apuntados al proceso acaben no acudiendo al examen, si bien este dato será diverso en función de las categorías.

El grupo de colaboradores ayudará a acomodar a los opositores y a repartir y recoger las hojas de respuesta, además de realizar tareas de supervisión y control durante los exámenes para garantizar el éxito del proceso. El Sespa subraya que ha respetado "todas las medidas de confidencialidad en la impresión de las pruebas, el almacenaje y el transporte para garantizar la imparcialidad".

Más de la mitad de las enfermeras son de otras regiones

“Viene mucha gente de fuera de Asturias, en torno a un 20 por ciento de los que se presentan”, ha explicado esta mañana Aquilino Alonso, gerente del Sespa, quien ha realizado una visita al recinto ferial para conocer de primera mano los preparativos de primera mano. En cifras absolutas, entre los inscritos hay 8.564 de otras comunidades, principalmente de las fronterizas con el Principado: Galicia, Cantabria y Castilla-León.

Hay un dato particularmente llamativo, ha subrayado Alonso: “En la convocatoria de plazas de enfermería, más del 53 por ciento de los opositores proceden de otras comunidades autónomas”.

Lo que está en juego este fin de semana son 299 plazas de enfermería, 261 de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, 138 de celador, 270 de auxiliares administrativos, 60 de ayudantes de servicios, 15 de higienistas dentales, 20 de trabajadores sociales y 5 de jefes de taller.

Todas las pruebas se enmarcan en los procesos selectivos derivados de las ofertas de empleo público de 2022, 2023 y 2024 para personal estatutario y se celebrarán en el espacio Luis Adaro, el sábado y el domingo, en turnos de mañana y tarde.

"Gran reto logístico"

“La convocatoria supone un ingente trabajo administrativo y un gran reto logístico”, ha destacado Ruth Fernández, directora de Profesionales del Sespa. Los procesos también incluyen medidas de seguridad para garantizar la imparcialidad y transparencia. Así, el contenido de los exámenes se ha sometido a sorteo ante notario y se han respetado todas las medidas de confidencialidad en la impresión de las pruebas, así como en su almacenaje y transporte, con el correspondiente precinto notarial y custodia de seguridad.

Además, se ha coordinado con la Policía Local de Gijón la gestión de los accesos al recinto, y con la Policía Nacional la presencia de agentes adicionales para reforzar la seguridad perimetral y las medidas de control. Por su parte, la Guardia Civil de Tráfico regulará los accesos por carretera. También se ha solicitado a EMTUSA y a la CTA que refuercen sus servicios de transporte público para facilitar los desplazamientos de aspirantes.

Reducir la interinidad al 8%

“La convocatoria de esta nueva oferta de empleo público (OPE) tiene un objetivo prioritario: consolidar el trabajo estable”, ha señado Aquilino Alonso. De este modo, “se ratifica el compromiso del Principado de situar la temporalidad del personal del Sespa por debajo del 8 por ciento”.

Esta OPE constituye, por lo tanto, “un refuerzo del proceso de estabilización para la consolidación de puestos en las categorías convocadas”, ha indicado el gerente del Sespa.

Horarios

El sábado, las puertas se abrirán a las 09:30 horas para acoger los exámenes de la categoría de celador, con 138 plazas a las que concurren 11.323 aspirantes. La prueba durará 90 minutos.

Por la tarde, a las 15:00 horas, llegará el turno de las 8.168 personas que optan a una de las 261 plazas de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. Este examen también durará 90 minutos. Esa misma tarde y en el mismo horario se realizará la prueba para acceder a 20 plazas de trabajadores sociales, con 697 aspirantes, que durará 100 minutos. El examen para las cinco plazas de jefe de taller, con 281 personas admitidas, también se celebrará por la tarde y se prolongará durante 100 minutos.

La prueba más multitudinaria, con 13.310 aspirantes admitidos para 270 plazas de auxiliar administrativo, se celebrará el domingo a las 09:30 horas. Durará 90 minutos.

El domingo, a partir de las 15:00 horas, están programados tres exámenes: uno para ocupar 299 plazas de enfermería, con 6.440 candidatos y una duración de 100 minutos; otro para las 60 plazas de ayudante de servicios, de 90 minutos y al que se presentarán 2.216 aspirantes, y la prueba para el acceso a las 15 plazas de higienista dental, de 100 minutos, y para la que están admitidos 808 candidatos.