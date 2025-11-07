La alerta de los asesores fiscales de fuga de empresas de Asturias por cargas tributarias y la réplica (con cifras) del Principado

El Principado mantiene una defensa cerrada de la llamada vía fiscal asturiana frente al grito de socorro de los empresarios, que advierten de la pérdida de competitividad. El presidente, Adrián Barbón, aseguró ayer que "o pagan un poco más los ricos, para garantizar los servicios públicos, o pagan menos, a costa de peor sanidad, peor educación, peor seguridad y peor atención a nuestros mayores". El consejero de Hacienda, Guillermo Pelaéz, había indicado poco antes que Asturias alcanzó en 2024 el mayor nivel de inversión extranjera en nueve años, lo que contradice las críticas empresariales. Lo hizo en Oviedo, en la inauguración del 36.º Congreso Nacional de la Asociación Española de Asesores Fiscales, algunos de los cuales advirtieron del riesgo de que la inversión se marche a regiones con menos impuestos.

Barbón, de visita en Gijón, aseguró que "Asturias se está convirtiendo en un lugar atractivo para vivir, entre otras razones por el reforzamiento de los servicios públicos". Recortar 200 o 300 millones de ingresos, como dice que le ha pedido la derecha, supondría cerrar todos los hospitales comarcales. Y defendió su reforma fiscal, que "beneficia al 80% de los contribuyentes, todos los que ganen menos de 55.000 euros, pero especialmente los de menos de 35.000 euros". "¿Cómo el PP puede decir que va a votar no a esa reforma porque se le incrementa medio punto a quienes ganan más de 175.000 euros, que son 1.064?", se preguntó. Y ligó la rebaja de impuestos con la crisis de cribados en Andalucía o los fallos de la extinción en Castilla y León. "El modelo fiscal asturiano también tiene un modelo de sociedad, la calidad de los servicios atrae a la gente a vivir".

Pelaéz también rebatió las críticas de los empresarios y negó que la fiscalidad asturiana repela la inversión. "Asturias captó 618,19 millones de inversión extranjera en 2024, 90 más que en 2023", dijo. Defendió la justicia del impuesto de sucesiones, "que solo afecta a un 1% de los contribuyentes", al tiempo que resaltó que Asturias dispone de "las deducciones fiscales más potentes del Estado, 90 millones".

Pelaéz hizo estas declaraciones en el Congreso nacional de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Algunos de ellos aseguraron que la fiscalidad asturiana hace que algunas empresas se planteen marcharse. El asesor Ramón Telenti, con bufete en Oviedo, dijo que "la presión fiscal es superior a la de las provincias limítrofes. Tiene su trascendencia sobre todo en las empresas familiares. Y eso está empujando a mucha gente a plantearse su establecimiento y dónde está mejor". Para Telenti, "lo que habría que hacer es armonizar, que las diferencias no sean tan sustanciales. No tiene sentido que el impuesto sobre sucesiones tenga una menor tributación en Andalucía o en Cantabria o en Castilla y León. La diferencia es monstruosa, es doloroso".

Para Enrique Fernández Muñiz, con asesoría en Mieres, "la presión fiscal en Asturias es la más alta". "Los impuestos nos están matando. Tengo una estadística con las empresas de toda la vida que están cerrando en las Cuencas, por la presión del fisco municipal y autonómico. Hay que levantar un poco el pie, y dejar de pensar en el empresario como el enemigo porque gana dinero, y que la empresa es el mal de este país. Mueven el sistema productivo, generan trabajo y riqueza", defendió.

Para Alberto Martín Baragaña, de la consultoría PFS Grupo de Oviedo, "está claro que los impuestos en Asturias son bastante elevados". Además, "la tributación de empresa familiar no es que esté penalizada, está perseguida. Debería haber un replanteamiento por la administración" . Y advirtió de que "hay empresas con origen en Asturias que ahora se plantean deslocalizaciones por el impuesto de patrimonio".

Héctor Fernández Valdés, asesor sierense que trabaja en Ontier, considera que "hay palancas de mejora, porque la fiscalidad nos resta competitividad respecto a comunidades de nuestro entorno que aplican beneficios fiscales que pueden dar lugar a desplazamientos de empresas o directivos". Por eso, cree, habría que tocar el impuesto de patrimonio, el de sucesiones y donaciones. "Lo que le falta a Asturias es tener una buena fiscalidad para ser el mejor lugar donde vivir. No hablamos de grandísimos cambios. Así pasaríamos a atraer empresas", afirmó.

Isabel García-Oviedo, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Oviedo, opinó por su parte que "falta una visión conjunta en la forma en que se acomete la reforma tributaria. Perder residentes nos afecta mucho, el incremento de la imposición patrimonial acarrea desde una perspectiva a largo plazo la pérdida de residentes. Echamos en falta ricos, que obtienen rentas en Asturias, pero que en la medida huyen empresas".

Fernando Fernández Vallinas, abogado y delegado en Asturias y León de Aedaf, admitió que "determinadas bonificaciones a empresarios, en Asturias no se dan, pero no es un handicap competitivo". Sí lo es la tributación que rodea al empresario, a nivel personal , patrimonial y la transmisión. "Tendemos a ver esto con el maniqueísmo de ver al rico como el egoísta que quiere atesorar y no pagar. Pero el ahorro de esa gente es inversión, y la inversión es empleo, futuro y crecimiento. De nada sirve gravar con el impuesto de patrimonio si al final se va a ir a un lugar donde le cobren menos. La fiscalidad patrimonial hace daño. Hay que verlas desde un punto de vista práctico".