El arquitecto asturiano Francisco Ortega gana el Premio Rafael Manzano
El arquitecto asturiano Francisco Ortega es el ganador del XIII Premio Internacional de Arquitectura Rafael Manzano -por sus trabajos de reconstrucción de edificios históricos en el entorno rural asturiano.
Entre sus intervenciones más destacadas figuran el Palacio de las Torres de Donlebún en Barres, del siglo XVI, declarado Bien de Interés Cultural y transformado en un hotel; el Palacio del Marqués de Santa Cruz en Castropol, del XVIII, reconstruido para abrirlo a la ría del Eo sin perder su esencia; el Palacio de los Pardo Donlebún en Figueras, del XIV, concebido para la vigilancia de lo que hoy es frontera con Galicia y la Villa Excélsior en Luarca, además de la reconstrucción de la Casa de los Perecitos y la Torre de los Moreno en Ribadeo.
