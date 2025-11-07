Ayuso, junto a Queipo: "Me atacan por ser mujer y de derechas"
El presidente del Partido Popular asturiano, Álvaro Queipo, estrenó ayer un ciclo de charlas bajo el nombre "Por Asturias" que su partido difundirá por redes sociales. En el primer capítulo, entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que reflexiona sobre la idea de "gobernar sin pedir permiso". "Cuando la gente piensa en Madrid piensa en ti y en libertad", asegura en la grabación Queipo, refiriéndose a su homóloga madrileña. "Cuando me atacan, están atacando a una forma de ver la vida, que es la de las personas que no somos sectarias", confiesa Ayuso en el podcast. "La oposición lo hace por ser mujer y de derechas", sentencia. A lo largo de la charla, ambos debaten sobre actualidad y de su vida personal. "De pequeña le escribí una carta a Felipe González y me contestó", confiesa la Presidenta.
