Ayuso, junto a Queipo: "Me atacan por ser mujer y de derechas"

Isabel Díaz Ayuso y Álvaro Queipo, durante la charla. | DAVID CABO

Isabel Díaz Ayuso y Álvaro Queipo, durante la charla. | DAVID CABO

Sara Bernardo

Sara Bernardo

Oviedo

El presidente del Partido Popular asturiano, Álvaro Queipo, estrenó ayer un ciclo de charlas bajo el nombre "Por Asturias" que su partido difundirá por redes sociales. En el primer capítulo, entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que reflexiona sobre la idea de "gobernar sin pedir permiso". "Cuando la gente piensa en Madrid piensa en ti y en libertad", asegura en la grabación Queipo, refiriéndose a su homóloga madrileña. "Cuando me atacan, están atacando a una forma de ver la vida, que es la de las personas que no somos sectarias", confiesa Ayuso en el podcast. "La oposición lo hace por ser mujer y de derechas", sentencia. A lo largo de la charla, ambos debaten sobre actualidad y de su vida personal. "De pequeña le escribí una carta a Felipe González y me contestó", confiesa la Presidenta.

