Banco Sabadell reúne en Oviedo a sus 250 directivos en Asturias, Galicia y Castilla y León

Banco Sabadell celebró en la sede histórica del Banco Herrero en Oviedo su encuentro de directivos en Asturias, Galicia y Castilla y León. Era la primera reunión que se celebraba tras el rechazo de los accionistas de la entidad a la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por BBVA. El director general adjunto de Banco Sabadell, Pablo Junceda, agradeció el "compromiso y esfuerzo" de todo el equipo.