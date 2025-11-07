Cultivos bajo tierra o nuevas variedades de manzana: la docena de proyectos del Serida para modernizar el sector agroalimentario asturiano

Fortalecer la sostenibilidad de las producciones, avanzar hacia la agricultura y ganadería de precisión y mejorar la adaptación de los cultivos de variedades autóctonas al cambio climático. Estos son los grandes hitos alcanzados por el Gobierno de Asturias en el marco del "Plan Complementario de I+D+i en Agroalimentación AgroAlnext", un programa nacional en el que han participado siete comunidades.

Una delegación asturiana, encabezada por el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, y la directora gerente del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida), Mamen Oliván, ha presentado este viernes los resultados en Navarra.

“Asturias se ha situado a la vanguardia de la investigación agroalimentaria gracias a la combinación de conocimiento científico, innovación tecnológica y colaboración público-privada”, ha destacado Sánchez en su intervención.

En concreto, el programa ha permitido desarrollar una docena de iniciativas, lo que ha supuesto una inversión de un millón para modernizar y digitalizar el sector agroalimentario.

Cultivos bajo tierra

En lo que refiere a sostenibilidad y digitalización, Asturias ha avanzado en estrategias de adaptación de cultivos autóctonos al cambio climático, en la aplicación de tecnologías de ganadería de precisión y en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Asimismo, en el Centro de Innovación Carrio, en una antigua bocamina del antiguo pozo minero, se han desarrollado cultivos bajo tierra de forma energéticamente sostenible en galerías mineras abandonadas, reactivando zonas en desuso.

Otro ejemplo. Han registrado dos nuevas variedades de manzana asturiana de mesa y cuatro de sidra resistentes a enfermedades y con menor necesidad de frío, adaptadas al cambio climático.

También han recuperado variedades tradicionales de escanda (Blanquina, Azul y Roxa) y cesión de semilla a asociaciones locales para su cultivo comercial; implementado técnicas de espectroscopía NIR para garantizar la trazabilidad y autenticidad de la miel, combatiendo fraudes en el mercado; y desarrollo de tecnologías de pastoreo inteligente (collares LoRaWAN, GSM y vallados virtuales) que optimizan la gestión ganadera y reducen costes.

Transferencia de conocimiento

El plan ha permitido también reforzar infraestructuras y la transferencia de conocimiento al mercado a través de la creación del Serida-Hub de la Transferencia, una plataforma que fomenta la colaboración entre la comunidad científica y técnica, la agricultura y la ganadería.

Además, las granjas demostrativas, integradas en esta red, se han consolidado como entornos abiertos a empresas y centros de investigación para realizar pruebas piloto y validar tecnologías aplicadas, a la vez que se potencia la innovación público-privada.

“Contamos con que este plan continue siendo financiado durante los próximos años y desde el Principado lo que proponemos es, no solo seguir financiando el Serida, sino todo lo que tiene que ver con las convocatorias de consorcios de investigación”, ha concluido Sánchez.