Este fin de semana en Arriondas te darás una buena castaña

El otoño en el Oriente de Asturias tiene aroma a castaña asada, sidra dulce y tierra fértil. Arriondas se prepara para vivir una de sus citas más emblemáticas: el XXXIV Certamen de la Castaña y Productos de la Huerta, que se celebrará mañana, sábado 8 y el domingo 9 de noviembre en la Plaza Venancio Pando y calles adyacentes, consolidándose como uno de los eventos agrícolas, gastronómicos y festivos más importantes de la comarca.

El certamen, impulsado por el Ayuntamiento de Parres, tiene como objetivo divulgar los productos autóctonos del concejo, poner en valor el trabajo del campo y fomentar la economía local vinculada al sector agroalimentario. A lo largo del fin de semana, el recinto ferial acogerá expositores de castañas, frutas, hortalizas, miel, embutidos, conservas y otros productos artesanales, en una celebración que combina tradición, identidad y participación ciudadana.

Fin de semana con sabor a tradición

Mañana, sábado 8, la jornada comenzará con la inauguración oficial del certamen y la apertura de la V Exposición de Animales del Concejo de Parres, una muestra que reunirá ganado local y especies autóctonas. A mediodía se entregarán los premios del XIII Concurso de Enrame de Fuentes y del IV Concurso y Preba de Sidra Casera de Parres, dos iniciativas que refuerzan el vínculo del municipio con la cultura popular asturiana.

Uno de los momentos más esperados será la entrega del XIII Premio "Pueblo Ejemplar de Parres", que reconoce la implicación vecinal y el compromiso con la conservación de tradiciones. La jornada del sábado se completará con la actuación de la Banda de Gaites de Parres "La Bandina", un show cooking del cocinero Lluis Nel Estrada y, ya por la tarde, el amagüestu popular, acompañado del XXXI Concurso Regional de Escanciadores, puntuable para el campeonato oficial de Asturias. La música y la sidra serán protagonistas en un ambiente festivo que se prolongará hasta el cierre del recinto ferial a las 20.00 horas.

Ambiente durante una edición anterior del certamen. / Julia Quince

Domingo de homenajes y folclore

El domingo 9 el recinto abrirá a las 10.00 horas, y a las 12.30 horas comenzarán los actos oficiales del certamen, con el homenaje a los Paisanos del Año y la entrega de premios de los distintos concursos. A lo largo de la mañana actuarán el Grupo Folclórico Picos de Europa y la Banda de Gaites Conceyu Parres, que pondrán la nota musical a una jornada de reconocimientos y convivencia.

A partir de las 17.00 horas tendrá lugar el XXXI Concurso Regional de Escanciadores, cita ineludible para los amantes de la sidra y el arte del escanciado, que reunirá a los mejores profesionales del Principado. La jornada culminará con una actuación musical de Fran Juesas, uno de los artistas más reconocidos de la escena folk asturiana.

Mucho más que una feria

El Certamen de la Castaña y Productos de la Huerta es también una oportunidad para disfrutar de actividades paralelas y descubrir el carácter hospitalario de Arriondas. Desde el 3 al 7 de noviembre, varios establecimientos hosteleros participan en la ruta gastronómica "Pinchu de la Castaña", que permite saborear versiones creativas del producto estrella del otoño.

Además, la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós acogerá talleres y actividades culturales, como el cuentacuentos "Cuando llega el otoño", dirigido a los más pequeños, y el Festival de la Canción Asturiana, que rendirá homenaje a Narciso Fernández Arduengo "Chichi" con la participación de destacados intérpretes de tonada.

El programa se completa con el amagüestu escolar y popular, iniciativas de sensibilización ambiental y las Jornadas de Prevención de Incendios organizadas por la Asociación Proyecto Roble, que se celebrarán del 21 al 23 de noviembre.