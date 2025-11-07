La gripe aviar revoluciona el gallinero: estos son los ocho concejos asturianos que deberán confinar sus aves a partir de lunes 10 de noviembre

Castropol, Corvera, Gijón, Gozón, Ribadesella, Tapia de Casariego, Vegadeo y Villaviciosa. Son los ocho concejos en los que a partir del lunes no se podrán criar gallinas al aire libre, todo con el objetivo de blindar la región ante la gripe aviar que azota Europa y en particular a algunas regiones de España como las vecinas Galicia y Castilla León.

Las medidas de la Consejería de Medio Rural, adelantadas por LA NUEVA ESPAÑA, siguen a las adoptadas por el Ministerio de Agricultura, quien a partir del lunes ha decretado el confinamiento de las aves de corral al aire libre en zonas de riesgo.

Del 1 de julio al 5 de noviembre se han comunicado en Europa 139 focos de esta patología en aves de corral, 708 en aves silvestres y 33 en aves cautivas. En España se han detectado 14 focos en aves de corral, 68 en aves silvestres (una de ellas en Asturias, el pasado agosto en Ribadesella) y 5 en aves cautivas.

La orden tiene carácter obligatorio para todas las explotaciones avícolas, tanto comerciales como de autoconsumo, ubicadas en los citados municipios. Las indicaciones son las siguientes:

- Queda prohibida la cría de aves de corral al aire libre. No obstante, si esto no fuera posible, se autoriza esta práctica siempre que se coloquen telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres y el contacto de estas con los alimentos y el agua.

- Queda prohibido dar a las aves de corral agua procedente de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres, salvo si se trata previamente para inactivar posibles virus de gripe aviar.

- Queda prohibido el uso como señuelo de aves anseriformes (patos, ocas, gansos, cisnes…) y charadriformes (gaviotas, chorlos...).

- Queda prohibida la cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral.

- Los depósitos de agua situados en el exterior requeridos para determinadas aves de corral deberán estar suficientemente protegidos contra las aves acuáticas silvestres.

Además, los servicios veterinarios oficiales podrán realizar visitas de control sanitario y análisis periódicos en las explotaciones y recintos con aves. Esta nueva medida se suma a la suspensión de ferias, concursos, certámenes, subastas, mercados y cualquier otro evento que suponga la concentración de animales, adoptada el pasado 22 de octubre. Todas estas iniciativas adoptadas por la consejería buscan reducir al máximo el riesgo de transmisión de la enfermedad en los ocho concejos declarados zonas de especial vigilancia. No obstante, Medio Rural recomienda también su aplicación al resto de propietarios de aves del, con el objetivo de reforzar la bioseguridad y la vigilancia frente a la enfermedad.

Consumo seguro

No obstante, las autoridades insisten en que el consumo de carne de ave y de huevos es totalmente seguro en España, ya que la gripe aviar no se transmite a través del consumo de estos productos.

Las aves silvestres tienen una función clave en la propagación del virus, que pueden transmitir a las domésticas mediante el contacto directo o indirecto. Por ello, se considera esencial minimizar o evitar el contacto entre aves silvestres y domésticas como principal medida preventiva. Un solo caso obliga a sacrificar toda la granja.

La gripe aviar es una enfermedad viral que afecta a la mayoría de las especies de aves y se caracteriza por su alta contagiosidad y elevada mortalidad en las primeras 24 horas en explotaciones avícolas.