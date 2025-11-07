Inteligencia artificial para la contratación en el Principado

El Consejo de Gobierno dio ayer luz verde a un nuevo decreto que transformará la forma en la que se gestiona el empleo público temporal en la Administración del Principado. La medida busca hacer el sistema más ágil, transparente y eficiente, reduciendo trámites innecesarios y reforzando la seguridad jurídica. La gran novedad está en la modernización de las bolsas de empleo, que incorporarán herramientas tecnológicas para facilitar la comunicación entre la Administración y las personas candidatas. Además, se abre la puerta a que el personal temporal pueda progresar profesionalmente cuando cumpla ciertos requisitos y lleve un tiempo mínimo en su puesto. También se actualizan los criterios de cese, para que las contrataciones temporales estén más ligadas a las ofertas públicas de empleo y se garantice una mayor coherencia en los procesos.

El decreto incluye, además, un nuevo desarrollo reglamentario sobre la excedencia por prestación de servicios en un grupo superior, lo que permitirá que el personal funcionario de carrera asuma temporalmente funciones de nivel más alto cuando sea necesario. Otro aspecto destacado es la colaboración con los ayuntamientos y la Universidad de Oviedo, que podrán utilizar las bolsas de empleo del Principado para cubrir sus propias necesidades de personal.