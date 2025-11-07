Nueva inyección de ayudas de la PAC: el Principado abona casi 7 millones a más de 4.500 explotaciones ganaderas

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha efectuado este viernes el segundo pago adelantado de las ayudas directas correspondientes a la Política Agraria Común (PAC) de 2025. En concreto, 4.549 explotaciones ganaderas han recibido una partida de 6.948.861 euros en concepto de anticipo por compensación de vacas nodrizas.

Además, a lo largo de este mes, sufragarán también el anticipo de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, los pagos complementarios redistributivo y para jóvenes y el ecorrégimen de pastoreo.

Esta es la primera vez que el Gobierno asturiano emite con tanta rapidez este anticipo. En 2024, el primer abono se efectuó el 14 de noviembre, frente al 31 de octubre realizado este año. Un movimiento, dicen, que “demuestra el esfuerzo de la Administración autonómica por agilizar las transferencias”.

Hasta el momento, el Principado ha abonado algo más de trece millones de euros, aunque estima que las subvenciones directas de la PAC 2025 de manera anticipada asciendan finalmente a 31,4 millones.

A partir del 1 de diciembre, fecha en la que comienza el plazo ordinario de pago, se podrá alcanzar hasta el 90 % del importe. El cien por cien se autorizará a partir del 15 de mayo de 2026, una vez calculados por parte del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) los importes unitarios definitivos. Este plazo ordinario finalizará el 30 de junio de 2026, aunque a partir de ese día se podrán llevar a cabo entregas residuales hasta el 15 de octubre, fecha en la que finaliza el ejercicio.

La Unión Europea autorizó en julio el aumento hasta el 70% del pago anticipado para esta campaña, con el fin de paliar las consecuencias de la subida de los aranceles por parte de Estados Unidos, la guerra de Ucrania o los conflictos en Oriente Próximo.