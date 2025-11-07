Oviedo, punto de encuentro de los protagonistas de la digitalización del turismo: inscríbete y asiste a la jornada el próximo 27 de noviembre
El acto se celebrará en el Club LA NUEVA ESPAÑA DE 10.00 A 12.30 horas
L. L.
El próximo jueves 27 de noviembre, el Club LA NUEVA ESPAÑA acogerá una jornada dedicada a la transformación digital en el sector turístico. Un encuentro que reunirá a expertos, representantes institucionales y empresarios para analizar cómo la innovación tecnológica está redefiniendo la competitividad y la conexión con los viajeros.
Organizado por SEGITTUR (Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo) en colaboración con Prensa Ibérica y LA NUEVA ESPAÑA, el evento abordará los avances en digitalización y gestión inteligente de destinos, así como el impacto de las ayudas destinadas a impulsar la modernización de las empresas turísticas.
El evento se celebrará en formato presencial con inscripción previa aquí.
Programa
10.00 H. Bienvenida y presentación
10.10 H. Mesa redonda sobre la Plataforma Inteligente de Destinos, clave en la mejora de la gestión turística
10.45 Charla-coloquio "Los destinos apuestan por la Plataforma Inteligente de Destinos"
11.30 Charla-Coloquio Proyectos beneficiarios de las ayudas para la digitalización de las empresas turísticas
12.15 Clausura
Una oportunidad para conocer de primera mano cómo la innovación y la tecnología están marcando el futuro del turismo en España.
- Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- Muere un ciclista ovetense de 58 años al ser arrollado en la carretera de Soto del Barco a Pravia, a la altura de Riberas
- Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
- Miss Asturias' informó a Barbón por Instagram de las supuestas corruptelas y él la remitió a Fiscalía: LA NUEVA ESPAÑA desvela la conversación completa
- Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
- No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista