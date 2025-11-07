Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oviedo, punto de encuentro de los protagonistas de la digitalización del turismo: inscríbete y asiste a la jornada el próximo 27 de noviembre

El acto se celebrará en el Club LA NUEVA ESPAÑA DE 10.00 A 12.30 horas

Transformación digital en turismo

Transformación digital en turismo

L. L.

El próximo jueves 27 de noviembre, el Club LA NUEVA ESPAÑA acogerá una jornada dedicada a la transformación digital en el sector turístico. Un encuentro que reunirá a expertos, representantes institucionales y empresarios para analizar cómo la innovación tecnológica está redefiniendo la competitividad y la conexión con los viajeros.

Organizado por SEGITTUR (Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo) en colaboración con Prensa Ibérica y LA NUEVA ESPAÑA, el evento abordará los avances en digitalización y gestión inteligente de destinos, así como el impacto de las ayudas destinadas a impulsar la modernización de las empresas turísticas.

El evento se celebrará en formato presencial con inscripción previa aquí.

Inscríbete aquí

Programa

10.00 H. Bienvenida y presentación

10.10 H. Mesa redonda sobre la Plataforma Inteligente de Destinos, clave en la mejora de la gestión turística

10.45 Charla-coloquio "Los destinos apuestan por la Plataforma Inteligente de Destinos"

11.30 Charla-Coloquio Proyectos beneficiarios de las ayudas para la digitalización de las empresas turísticas

12.15 Clausura

Una oportunidad para conocer de primera mano cómo la innovación y la tecnología están marcando el futuro del turismo en España.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
  2. La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
  3. Muere un ciclista ovetense de 58 años al ser arrollado en la carretera de Soto del Barco a Pravia, a la altura de Riberas
  4. Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
  5. Miss Asturias' informó a Barbón por Instagram de las supuestas corruptelas y él la remitió a Fiscalía: LA NUEVA ESPAÑA desvela la conversación completa
  6. Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
  7. No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)
  8. Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista

El arquitecto asturiano Francisco Ortega gana el Premio Rafael Manzano

El arquitecto asturiano Francisco Ortega gana el Premio Rafael Manzano

Banco Sabadell reúne en Oviedo a sus 250 directivos en Asturias, Galicia y Castilla y León

Ayuso, junto a Queipo: "Me atacan por ser mujer y de derechas"

Inteligencia artificial para la contratación en el Principado

Oviedo, punto de encuentro de los protagonistas de la digitalización del turismo: inscríbete y asiste a la jornada el próximo 27 de noviembre

Oviedo, punto de encuentro de los protagonistas de la digitalización del turismo: inscríbete y asiste a la jornada el próximo 27 de noviembre

Asturies rexistra la tasa de tumores más alta del país

Asina foi la meyora del abellugu Vega d'Urriellu, nos Picos d'Europa, que costó 369.000 euros

Fin de semana sobre ruedas en Avilés

Tracking Pixel Contents