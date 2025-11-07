El Partido Popular denuncia la "farsa" del plan de control del lobo, con unos datos "irrisorios"
El diputado Luis Venta acusa al Gobierno de Barbón de ser "anti ganadero" e insta al consejero Marcelino Marcos a pedir perdón a los afectados
Los once lobos eliminados por los agentes del Medio Natural en los últimos seis meses dentro del programa de control de la Consejería de Medio Rural son para el Partido Popular una cifra “irrisoria”. El diputado Luis Venta ha calificado este viernes el planeamiento como “una farsa” ejecutada por un “Gobierno anti ganadero”, al que ha instado a pedir perdón a los afectados.
El Gobierno, ha dicho, “tiene más éxito en localizar lobos muertos que en abatirlos”: once frente a ocho. “Durante los primeros cuatro meses de aplicación del programa de control solo se habían abatido dos lobos. Ambos en el Monte Llosorio, donde se han realizado 30 de las 90 actuaciones”.
Asimismo, Venta ha indicado que ni el método básico, a través de la Guardería, ni las cacerías en reservas son efectivas: 90 controles de guardería en seis meses para abatir once lobos. “Necesitarían celebrar casi 500 controles de guardería para llegar a los 53 lobos previstos en el programa. Una farsa”, ha insistido.
Respecto a las cacerías, ha señalado que si bien se autorizaron 59, los cazadores solo aceptaron actuar en 37. Es decir, “el 40% han dicho que no porque no tienen la completa seguridad jurídica de lo que puedan hacer, pero el Gobierno ha seguido vendiendo humo”.
Meses de "opacidad"
Venta ha criticado que “el consejero lleva seis meses de opacidad, negando la información tanto a este grupo parlamentario como a los ganaderos, y se atreve a sacar pecho de su incompetencia”.
Un modo de proceder que, a su juicio, es generalizado en el Gobierno regional: “Barbón oculta las noticias e informaciones sobre corrupción, y la desfachatez llega al extremo de presumir de ello, lo que es impresentable. No pide perdón, pide palmas, y el consejero tiene el mismo proceder”.
Y ha explicado que si Marcelino Marcos ha salido a dar los datos es porque ayer se acababa el plazo que le había concedido el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) tras la demanda interpuesta por los populares.
“Negaron la información a sabiendas que no podían hacerlo y desde el PP estamos, al menos, satisfechos que nuestra labor como oposición tenga un final. Porque no solo lo pedía este grupo, también los ganaderos y las asociaciones agrarias”, ha afirmado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- Muere un ciclista ovetense de 58 años al ser arrollado en la carretera de Soto del Barco a Pravia, a la altura de Riberas
- Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
- Miss Asturias' informó a Barbón por Instagram de las supuestas corruptelas y él la remitió a Fiscalía: LA NUEVA ESPAÑA desvela la conversación completa
- Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
- No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)
- Te vamos a echar de menos, amigo': la sentida y cariñosa despedida del club ciclista de Pravia del compañero muerto arrollado en la carretera en Soto del Barco