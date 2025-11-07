El Partido Popular denuncia la "farsa" del plan de control del lobo, con unos datos "irrisorios"

Los once lobos eliminados por los agentes del Medio Natural en los últimos seis meses dentro del programa de control de la Consejería de Medio Rural son para el Partido Popular una cifra “irrisoria”. El diputado Luis Venta ha calificado este viernes el planeamiento como “una farsa” ejecutada por un “Gobierno anti ganadero”, al que ha instado a pedir perdón a los afectados.

El Gobierno, ha dicho, “tiene más éxito en localizar lobos muertos que en abatirlos”: once frente a ocho. “Durante los primeros cuatro meses de aplicación del programa de control solo se habían abatido dos lobos. Ambos en el Monte Llosorio, donde se han realizado 30 de las 90 actuaciones”.

Asimismo, Venta ha indicado que ni el método básico, a través de la Guardería, ni las cacerías en reservas son efectivas: 90 controles de guardería en seis meses para abatir once lobos. “Necesitarían celebrar casi 500 controles de guardería para llegar a los 53 lobos previstos en el programa. Una farsa”, ha insistido.

Respecto a las cacerías, ha señalado que si bien se autorizaron 59, los cazadores solo aceptaron actuar en 37. Es decir, “el 40% han dicho que no porque no tienen la completa seguridad jurídica de lo que puedan hacer, pero el Gobierno ha seguido vendiendo humo”.

Meses de "opacidad"

Venta ha criticado que “el consejero lleva seis meses de opacidad, negando la información tanto a este grupo parlamentario como a los ganaderos, y se atreve a sacar pecho de su incompetencia”.

Un modo de proceder que, a su juicio, es generalizado en el Gobierno regional: “Barbón oculta las noticias e informaciones sobre corrupción, y la desfachatez llega al extremo de presumir de ello, lo que es impresentable. No pide perdón, pide palmas, y el consejero tiene el mismo proceder”.

Y ha explicado que si Marcelino Marcos ha salido a dar los datos es porque ayer se acababa el plazo que le había concedido el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) tras la demanda interpuesta por los populares.

“Negaron la información a sabiendas que no podían hacerlo y desde el PP estamos, al menos, satisfechos que nuestra labor como oposición tenga un final. Porque no solo lo pedía este grupo, también los ganaderos y las asociaciones agrarias”, ha afirmado.