Fin de semana sobre ruedas en Avilés

El rugido de los motores volverá a escucharse este fin de semana en Avilés. Desde hoy, viernes 7, aldomingo 9 de noviembre, el Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena acoge una nueva edición de Stock Auto, el salón del automóvil que se ha consolidado como la cita más importante del sector en Asturias. Organizado por la Cámara de Comercio de Avilés, el evento abrirá sus puertas de 11.00 a 20.00 horas, con entrada general de 2 euros y gratuita para menores de 12 años.

Ambiente durante la pasada edición de la cita. / Cedida a Lne

Durante tres días, el público podrá descubrir las mejores promociones del año en vehículos nuevos, seminuevos, de dirección y kilómetro cero, en un mismo espacio que concentra las principales marcas del mercado. Más de treinta enseñas estarán representadas a través de concesionarios oficiales y multimarca, ofreciendo condiciones especiales antes del cierre del ejercicio y facilitando la comparación directa entre modelos y precios.

Visitantes durante la pasada edición. / Cedida a Lne

Stock Auto se ha convertido, edición tras edición, en un termómetro del mercado automovilístico asturiano. Miles de visitantes acuden cada año atraídos por los descuentos, las facilidades de financiación y la posibilidad de estrenar coche con garantías oficiales. En su última edición, la feria superó los 600.000 euros en ventas directas durante el fin de semana, consolidándose como un evento de referencia tanto para profesionales como para particulares.

Coches expuestos en la pasada edición. / Cedida a Lne

XIII Concentración de coches clásicos

Pero el salón no es solo una oportunidad comercial. También es una gran exposición viva del mundo del motor, un punto de encuentro para aficionados y familias, con un ambiente dinámico y cercano. Entre las actividades complementarias, destaca la XIII Concentración de coches clásicos, que volverá a llenar La Magdalena de historia sobre ruedas el domingo 9 desde las 10.00 horas. Los vehículos participantes realizarán una ruta hasta Luanco, con regreso a Avilés en la jornada vespertina.

Para los amantes del motor, Stock Auto ofrece un recorrido por todas las gamas y estilos: desde compactos urbanos hasta todoterrenos, híbridos o eléctricos, pasando por deportivos y modelos premium. Una experiencia pensada para disfrutar, comparar y decidir con tranquilidad.

Tres días, más de treinta marcas y miles de oportunidades: Stock Auto vuelve con fuerza para poner a Asturias sobre ruedas.