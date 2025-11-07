Los trabajadores de Paradores de Asturias amenazan con huelgas en Navidades

Las plantillas de los Paradores de Asturias se han movilizarse este viernes con concentraciones frente a las puertas de sus centros de trabajo en toda la región. Los empleados denuncian un "abandono institucional y empresarial" que se prolonga "desde hace más de cuatro año" y advierten que, sin avances en las negociaciones, adoptarán medidas más contundentes, incluyendo posibles acciones durante las Navidades.

Los trabajadores critican "condiciones laborales precarias", con salarios "ridículamente insuficientes" que "impiden llegar a fin de mes con dignidad". Destacan la "extrema flexibilidad horaria, los turnos rotativos y, especialmente, el turno partido –el más común en departamentos de comedor y cocina–, que suele extenderse cuatro horas por la mañana y tres horas y media por la tarde-noche, incluyendo fines de semana y festivos". Esta estructura, a su juicio, hace "inviable" la conciliación familiar.

Entre las demandas de los trabajadores figuran salarios "justos y dignos", la implantación definitiva del plan de pensiones, desarrollo profesional y estabilidad en el empleo, jornadas parciales mínimas garantizadas, mejoras en la gestión de la incapacidad temporal, jubilaciones parciales y reducción progresiva de jornada, y planificación anticipada de turnos "para una conciliación real".

Según los sindicatos UGT, FeSMC, CSIF y CCOO Servicios, la dirección de la empresa mantiene una estrategia de dilación, dejando pasar el tiempo para eludir responsabilidades y esperando que el conflicto se diluya.

"Las trabajadoras y trabajadores de Paradores están cansados de ser siempre quienes pagan las consecuencias. Cuando la situación es difícil, llegan los recortes; cuando es favorable, solo hay silencio, excusas y se dilata la negociación en el tiempo", señalan en su comunicado. Si no hay avances reales, prometen "unas cálidas Navidades" con acciones más duras.