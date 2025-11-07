Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los trabajadores de Paradores de Asturias amenazan con huelgas en Navidades

Las plantillas denuncian un "abandono institucional y empresarial" de la compañía pública

Trabajadores del Parador de Cangas de Onís, concentrados este viernes.

Trabajadores del Parador de Cangas de Onís, concentrados este viernes.

Yago González

Yago González

Oviedo

Las plantillas de los Paradores de Asturias se han movilizarse este viernes con concentraciones frente a las puertas de sus centros de trabajo en toda la región. Los empleados denuncian un "abandono institucional y empresarial" que se prolonga "desde hace más de cuatro año" y advierten que, sin avances en las negociaciones, adoptarán medidas más contundentes, incluyendo posibles acciones durante las Navidades.

Los trabajadores critican "condiciones laborales precarias", con salarios "ridículamente insuficientes" que "impiden llegar a fin de mes con dignidad". Destacan la "extrema flexibilidad horaria, los turnos rotativos y, especialmente, el turno partido –el más común en departamentos de comedor y cocina–, que suele extenderse cuatro horas por la mañana y tres horas y media por la tarde-noche, incluyendo fines de semana y festivos". Esta estructura, a su juicio, hace "inviable" la conciliación familiar.

Entre las demandas de los trabajadores figuran salarios "justos y dignos", la implantación definitiva del plan de pensiones, desarrollo profesional y estabilidad en el empleo, jornadas parciales mínimas garantizadas, mejoras en la gestión de la incapacidad temporal, jubilaciones parciales y reducción progresiva de jornada, y planificación anticipada de turnos "para una conciliación real".

Según los sindicatos UGT, FeSMC, CSIF y CCOO Servicios, la dirección de la empresa mantiene una estrategia de dilación, dejando pasar el tiempo para eludir responsabilidades y esperando que el conflicto se diluya.

"Las trabajadoras y trabajadores de Paradores están cansados de ser siempre quienes pagan las consecuencias. Cuando la situación es difícil, llegan los recortes; cuando es favorable, solo hay silencio, excusas y se dilata la negociación en el tiempo", señalan en su comunicado. Si no hay avances reales, prometen "unas cálidas Navidades" con acciones más duras.

