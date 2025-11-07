Vox exige al Gobierno de Barbón que "acelere" el abatimiento de lobos: "Cada día que pasa son nuevos ataques"
Javier Jové acusa al Ejecutivo regional de falta de transparencia" y de mentir reiteradamente", mientras los ganaderos "siguen abandonados"
El diputado de Vox Javier Jové ha reclamado al Gobierno de Asturias que “acelere” la ejecución del plan del control del lobo, tras conocerse que hasta el momento solo se han abatido once ejemplares de los 53 previstos, una cifra que el parlamentario califica de “bajísima e insuficiente” para frenar los daños que sufre el campo asturiano.
“Cada día que pasa, cada semana que transcurre con lobos campando a sus anchas sin cumplir el plan, son nuevos ataques al ganado y más pérdidas para nuestros ganaderos”, ha advertido Jové, después de señalar que los datos facilitados sitúan al Principado en torno al 20% del objetivo previsto.
Por tanto, el diputado ha exigido al Ejecutivo que “acelere el proceso de abatimiento” y que adopte medidas “reales y expeditivas” para garantizar la convivencia entre la fauna salvaje y la ganadería extensiva.
“Lo que pedimos es que el lobo vuelva a considerarse una especie cinegética, eso sí, liberando a los cotos de caza de las responsabilidades por los daños que puedan ocasionar. Solo así podremos volver a unas dimensiones poblacionales compatibles con la actividad ganadera”, ha explicado.
Asimismo, Jové ha acusado al Gobierno asturiano de “falta de transparencia” y de “mentir reiteradamente” en esta y otras cuestiones. “Es normal que desconfiemos de un Gobierno que tantas mentiras ha dicho en este asunto y en muchos otros. Ya hemos visto demasiadas promesas incumplidas mientras los ganaderos siguen abandonados”, ha concluido”.
