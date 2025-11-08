El arranque del horno alto "B" de Gijón se complica, pero seguirán los intentos

El arranque del horno alto "B" de ArcelorMittal en Gijón, clave para la actividad siderúrgica de Asturias, vuelve a complicarse. No obstante, la multinacional garantizó ayer a los representantes de los trabajadores que los intentos de encendido continuarán y que la instalación se recuperará lo antes posible.

El horno alto "B" de Gijón lleva dos semanas sin actividad. Se paró el pasado 23 de octubre después de que la compañía fuera incapaz de estabilizarlo tras sufrir varios incendios. El pasado martes se hizo un primer intento para reactivarlo mediante la técnica de la oxilanza (con inyección de oxígeno y gas propano), pero fracasó. Un día después se repitió la operación. En vez de hacerse a través de la piquera sur (por donde se extrae el arrabio) se hizo por la piquera norte. Tras algunos incidentes, el horno empezó a calentarse, pero el intento volvió a fracasar.

La dirección de la compañía siderúrgica informó ayer a los representantes de la plantilla que se están realizando diferentes trabajos en el horno, principalmente en las toberas, y que se volverá a intentar el arranque con la oxilanza desde la piquera norte con apoyo de técnicos de otras instalaciones de ArcelorMittal en Europa antes de buscar otra alternativa, siendo cautos en cuanto a tiempos y posibilidades de éxito.

En el encuentro, CC OO mostró su preocupación por la sobrecarga de trabajo del personal de hornos altos y por la situación de la instalación "A", la que sigue en funcionamiento a pleno rendimiento para garantizar la actividad de las acerías de Gijón y Avilés pese estar al borde del fin de su vida útil. Desde la compañía se afirmó que, de momento, no habrá paradas para su mantenimiento.