Asturias corrige a la Comisión Europea: los trenes no circulan a 200 km/h en la región

La Comisión Europea ha empezado a dibujar las líneas que marcarán el despliegue de la red ferroviaria de alta velocidad de Europa. La institución presentó esta semana el nuevo Plan de Acción Ferroviario de Alta Velocidad, que establece las medidas necesarias “para crear una red europea más rápida, interoperable y mejor conectada de aquí a 2040”.

Sin embargo, el documento incluye un importante error que afecta directamente a Asturias. En dicho informe, el tramo ferroviario Oviedo-Gijón aparece clasificado como corredor ya adaptado a velocidades superiores a 200 kilómetros por hora, una categorización que no se ajusta a la realidad técnica del trazado.

Esta clasificación errónea “podría afectar negativamente a la priorización de inversiones y a la asignación de fondos europeos”, por lo que el Principado ha solicitado a la Comisión Europea que rectifique esta cartografía.

“Esta comunicación debe corregirse cuanto antes y así lo hemos trasladado tanto al comisionado del Corredor Atlántico, al Ministerio de Transportes y al coordinador del Corredor Europeo del Corredor Atlántico. Sabemos que es una comunicación que en ningún caso altera la planificación, pero debe corregirse cuanto antes”, explica el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo.

E insiste en que “en ningún caso hay modificaciones en la planificación de las actuaciones del Corredor Atlántico en Asturias ni en el de la alta velocidad”.

El Gobierno asturiano especifica que el tramo Oviedo-Gijón necesita varias actuaciones todavía para su completa adecuación, como la renovación y modernización de la catenaria, la actualización integral del sistema de electrificación y la implantación del sistema ERTMS, imprescindible para garantizar la interoperabilidad ferroviaria en el marco de la Red Transeuropea de Transporte.

Por tanto, debe ser clasificado como “corredor a adaptar” y no como “corredor ya adaptado”, conforme a la información técnica previamente remitida a las autoridades competentes.

Foro del Corredor Atlántico, 18 noviembre

Así lo trasladarán durante el Foro del Corredor Atlántico, que se celebrará el próximo 18 de noviembre en Bruselas. En este encuentro, se expondrá la situación del tramo Oviedo–Gijón con el objetivo de asegurar que las decisiones europeas se fundamenten en información técnica actualizada y ajustada a la realidad de las infraestructuras asturianas.

“Evidentemente, exigiremos el cumplimiento de ese calendario de inversiones establecido en el Plan Director del Corredor Atlántico, que debe ser fundamental para seguir trabajando en la adecuación del tramo desde Lena a Gijón para tener mejores prestaciones al servicio de alta velocidad. Y también insistiremos en todas las integraciones necesarias para seguir avanzando en la parte logística y del transporte de mercancías con el resto de España y con Europa”, adelanta Calvo.