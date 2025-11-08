Si buscas una Navidad con exclusivas galas y menús de empresa en un entorno de lujo y bienestar, este es tu sitio

Estas fiestas, Blau Las Caldas Villa Termal, a escasos minutos de Oviedo, se viste de gala para ofrecer una Navidad que combina buen gusto, gastronomía de autor y la serenidad del paisaje asturiano. El complejo propone una experiencia donde tradición, lujo y bienestar se encuentran, pensada para quienes quieren celebrar estas fechas de una forma especial.

El Blau Hotel Las Caldas (4*), pensado para familias y parejas, combina confort y cercanía en un ambiente acogedor, mientras que el Gran Hotel Las Caldas (5*), reservado exclusivamente para adultos, representa la máxima expresión del lujo y la serenidad. Ambos comparten un mismo espíritu: ofrecer una estancia donde cada detalle está pensado para disfrutar sin prisas, en un entorno que invita al descanso y la celebración.

Un brindis navideño. / Cedida a Lne

Galas que conquistan los sentidos

Un año más, Blau Las Caldas Villa Termal celebra las fiestas con dos propuestas gastronómicas que son ya todo un referente en el calendario navideño asturiano. Las galas de Nochebuena y fin de año combinan alta cocina, ambientación festiva y el inconfundible sello de hospitalidad del resort.

Gala de Nochebuena: tradición con un toque de vanguardia

El 24 de diciembre es sinónimo de calidez y sabor. El equipo gastronómico ha diseñado un menú que reinterpreta los platos más emblemáticos de estas fechas con una mirada contemporánea, sin perder la esencia de la cocina asturiana. Productos locales, combinaciones equilibradas y una presentación impecable dan forma a una experiencia que celebra la tradición desde la elegancia.

La velada se completa con música en directo y una atmósfera íntima y acogedora, perfecta para compartir con los tuyos y dejarse llevar por el espíritu de estas fechas.

Una mujer disfrutando de un baño nocturno. / Cedida a Lne

Gala de fin de año: una noche para recordar

El 31 de diciembre, el complejo se transforma en el escenario perfecto para despedir la última noche del año. La Gala de fin de año propone un menú festivo y sofisticado, acompañado de una puesta en escena vibrante. Tras la cena, la celebración continúa con música en vivo, cotillón, brindis con cava y sorpresas que harán del inicio de 2026 un momento realmente inolvidable.

Una noche donde la gastronomía, la elegancia y la alegría se dan la mano para dar la bienvenida al nuevo año con estilo.

Menús de mpresa: la forma más acertada de celebrar juntos.

Las fiestas también son tiempo de brindar por los logros compartidos. Por eso, Blau Las Caldas Villa Termal propone menús especiales para empresas, perfectos para comidas o cenas de equipo en un entorno distinguido. Espacios privados, servicio personalizado y cocina de autor se combinan para crear encuentros que se disfrutan tanto por el paladar como por la compañía.

Cada propuesta se adapta al grupo y puede completarse con experiencias en el spa termal o estancias en el hotel, convirtiendo una comida navideña en una experiencia para recordar.

Los salones del resort, elegantes y versátiles, se adaptan a cualquier formato: desde reuniones íntimas hasta celebraciones más amplias. Todo cuidado al detalle, para que cada encuentro refleje el espíritu navideño con calidez y distinción.

Un destino para sentir la Navidad.

Entre montañas y naturaleza, Blau Las Caldas Villa Termal ofrece ese equilibrio perfecto entre bienestar, gastronomía y calma. Un lugar donde el lujo se entiende de otra forma: como el placer de parar, respirar y disfrutar de lo esencial.

Estas fiestas, el resort invita a vivir una Navidad diferente, bajo un lema que lo dice todo: "Lujo, calma y espíritu navideño. Todo en un mismo destino".