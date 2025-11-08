Candás acueye’l Reguerada Fest, puntu d’alcuentru de la cultura y la empresa n’asturianu

La Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte pon en marcha la cuarta edición del Reguerada Fest. Candás va ser del 14 al 16 de payares un puntu d’alcuentru de la cultura y el mundu empresarial n’asturianu. La inauguración va facese esti vienres a les 17.00 hores, cola participación de la Banda de Gaites de Candás.

La programación ye gratuita y dirixida a tolos públicos: les más de les actividaes van celebrase na Fábrica d’Ortiz, qu’amás va acoyer la feria d’empreses, con más de venti entidaes participantes. L’horariu ye esti: el vienres de 16:30 a 20:30 hores, el sábadu de 12:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 hores y el domingu de 12:00 a 15:00 hores.

El programa incluye charles que van tratar temes como la escritura, la empresa y l’asturianu o la oralidá na cultura asturiana. Va haber espaciu pa la gastronomía, de la mano de Lluis Nel Estrada, que va facer un showcooking, y un taller d’averamientu a la formentadura de cerveza artesano con Cotoya.

Amás, visites guiaes per Candás con Ser Asturianu, la grabación d’un podcast con Aitana Castaño o un taller d’iniciación al baille tradicional con Santi Galguera.

La poesía va tar mui presente tanto’l sábadu, col recital al cargu de José Luis Rendueles, José Manuel Gayol (Babel de cal Cadete), Esperanza Medina y Ángeles Carbajal, como’l domingu, que va haber recital de poesía electrónica con Alfredo Garay, Marina Pangua y Lluis Xabel Álvarez, cola música de The Coffee Boy.

Ambiente d’una edición pasada del Reguerada Fest en Candás. / Cedía a Lne

La ufierta musical del Reguerada Fest incluye los conciertos de Ferla Megía y d’Herbamora.

Montesinos recueye la programación infantil y moza del Festival, qu’ufierta tres talleres (Garra l’móvil, Fai’l to xuegu y Breve inventariu de los seres escondíos), el cuntacuentos Contando colos deos y la representación teatral Al rodiu l’horru al cargu d’É Vero Teatro.

El Festival zarra’l domingu a les 14:30 hores con danza prima al cargu del grupu de baille San Félix

Esti alcuentru rinde homenaxe a Antón de Marirreguera, natural de Carreño y autor de la que se considera la primer obra lliteraria conservada n’asturianu, fechada nel sieglu XVII.

Dalgunes de les actividaes precisen inscripción previa na web: https://entradas.turismoasturias.es/es/

Tola programación del Reguerada Fest pue consultase na web www.asturiesculturaenrede.es.