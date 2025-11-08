El coronel jefe del "Príncipe", Martínez Victoria, asume el mando interino de la BRILAT al ascender el general Pardo de Santayana

El pasado martes, por decisión del Consejo de Ministros, fue ascendido a General de División el jefe de la BRILAT y antiguo jefe del Regimiento “Príncipe”, Alfonso Pardo de Santayana.

La resolución se publicó en el BOE este jueves y el viernes en el BOD. Este ascenso implica su cese como jefe de la BRILAT, siendo su nuevo destino el de Jefe de Estado Mayor del Mando de Canarias.

Como Coronel más antiguo de la Brigada, el jefe del Regimiento “Príncipe”, con base en La Belga (Siero), Jesús Manuel Martínez Victoria ha asumido el mando interino de la BRILAT hasta que se nombre oficialmente un nuevo jefe.

Todavía no existe nombramiento oficial, pero la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra anunció este jueves que el cargo lo asumirá el todavía coronel Andrés González Alvarado, muy vinculado a la BRILAT, al haber mandado uno de sus regimientos, el de infantería motorizada “Isabel La Católica”, con base en Pontevedra, hasta diciembre de 2024.