Diez empresarias líderes forman a diez mujeres en el programa "EllaLidera"

Las empresarias participantes en el programa de mentoring «Asturias, EllaLidera», junto a la directora de Igualdad del Principado, Vanesa Fernández, en la sede de la Federación Asturiana de Empresarios en Oviedo. | MARIO CANTELI

El programa "Asturias, EllaLidera", promovido por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), concluyó ayer su primera edición. Durante el proyecto, diez destacadas empresarias de la región han formado en liderazgo a diez mujeres. El curso fue clausurado ayer por Ángela Santianes, presidenta de DuPont para España y Portugal y vicepresidenta de FADE, y por la directora general de Igualdad del Principado, Vanesa Fernández.

