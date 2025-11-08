La Guardia Civil avisa a los conductores asturianos: lo que deben comprar y llevar en la guantera antes del 1 de enero si no quieren recibir una multa de 200 euros

Un elemento de seguridad del coche tan clásico como el triángulo de señalización de emergencia está a punto de desaparecer para siempre. A partir del 1 de enero de 2026 será obligatorio para los conductores asturianos llevar siempre guardado en la guantera del coche un dispositivo de emergencia V16. Se trata de una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos.

Según advierte la Guardia Civil, deberemos llevarlo en la guantera y, en caso de avería o accidente, activarla y colocarla preferiblemente en el techo del vehículo. Además de emitir la señal luminosa de advertencia, la baliza tendrá que estar conectada a la plataforma DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación. Si no tienes este dispositivo o no lo usas, te enfrentarás a multas de hasta 200 euros.

El dispositivo debe guardarse en la guantera, accesible y cargado. Aunque actualmente pueden convivir modelos con y sin conexión, el objetivo de la conectividad es comunicar la activación, desactivación y geoposicionamiento de la señal al punto de acceso nacional en materia de tráfico y movilidad. Esta información se enviará cada 100 segundos hasta que se remita la comunicación de desactivación. Por tanto, adquirir un equipo conectado desde el primer momento conlleva varias ventajas:

En la DGT podremos recibir las coordenadas de tu posición y eso nos ayudará a protegerte, difundiendo que hay un vehículo accidentado al resto de vehículos que se acerquen al lugar del accidente.

No tendrás que hacer una doble inversión, ya que el V16 conectado será el único elemento de señalización de peligro legal a partir del 1 de enero de 2026.

Estos aparatos se pueden conceguir ya en diferentes establecimientos como Leroy Merlin, donde su precio varía según el modelo. En este tienda podemos encontrar una baliza V16 con geolocalización y DGT3.0 por 39,99 euros. "Esta luz V16 con Geolocalizador integrado envía tu posición en tiempo real a la DGT, asegurando que puedas ser localizado de manera rápida y eficiente . Emite una luz visible a más de 1 km en 360°".

A su vez, por 151 euros se puede adquirir un pack de 4 balizas de emergencia, completamente homologadas y autorizadas.

Esta luz V16 integrará en el interior de su carcasa todos los elementos necesarios para su funcionamiento, incluidos los de comunicaciones, sin que tengas que recurrir a elementos externos como aplicaciones de teléfonos móviles u otros similares. En lo que respecta a la duración del servicio, la legislación marca una disponibilidad de conectividad mínima de 12 años, cuyo coste ya está contemplado en el precio de venta del V16, por lo que no deberás pagar ningún tipo de cuota adicional. Eso sí, es importante observar la fecha de caducidad, que encontrarás impresa tanto en el envase como en el propio dispositivo.

