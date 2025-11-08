Huelga en Ence de Pontevedra por el ajuste que en Navia se negocia

Ence, compañía española de producción de pasta de celulosa y energía, afronta dos situaciones muy distintas respecto a sus planes de ajuste en las fábricas de Pontevedra y Navia: mientras el comité de empresa de la primera anunció ayer doce días de huelga –que comenzarían hoy y se extenderían hasta el día 30– por su oposición al despido de 39 empleados, la plantilla de la factoría naviega está abierta a negociar el plan de prejubilaciones y bajas incentivadas propuesto por la dirección, que desde una posición de partida afectaría a 90 trabajadores.

El comité de la planta pontevedresa –integrado por CC OO, CIG y UGT– declaró la "guerra total abierta" con la empresa, a la que acusó de "mentiras, compromisos incumplidos y traición". El comité rechaza el intento de la compañía de prescindir de 39 de los 282 trabajadores con que cuenta la fábrica gallega, y culpa a Ence de "traspasar todos los límites de la buena fe" al vincular las inversiones en la fábrica a la aceptación de despidos. En esta línea, los trabajadores aseguraron que en el pasado Ence había anunciado inversiones "por cientos de millones de euros" que "nunca llegaron".

En un comunicado, la dirección de Ence expresó su "voluntad de diálogo" para alcanzar una solución negociada y reiteró que, en paralelo al plan de ajuste, se prevé una inversión de 120 millones en la planta pontevedresa. Asimismo, aseguraro que, además de las prejubilaciones y las bajas incentivadas, "no se descarta ofrecer recolocaciones en otras plantas donde está invirtiendo el grupo".

Ence sí reprochó que mientras que en Navia se ha iniciado un proceso de negociación (que se retomará en una reunión el próximo martes), en Pontevedra el comité "se niega a abrir cualquier vía".