Izertis, la familia Alvargonzález y la Ópera de Oviedo, premiados por FADE

La empresa tecnológica Izertis, afincada en Gijón; la familia Alvargonzález, vinculada al sector naviero; y la Ópera de Oviedo han sido distinguidas en la cuarta edición de los premios de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), según ha anunciado la patronal este sábado.

En concreto, Izertis, empresa en plena expansión que acaba de empezar a cotizar en el Mercado Continuo, ha sido galardonada como "Empresa de Asturias 2025". Alvargonzález S.A., con origen en el siglo XVIII y que está presente en 20 puertos españoles con su operador logístico Ership, recibe el premio "Trayectoria Empresarial"; y la Ópera de Oviedo, con más de 70 temporadas a sus espaldas, recibirá un reconocimiento honorífico, al asegurar FADE que la cultura "es un activo económico real”.

Los premios se entregarán el próximo 20 de noviembre en el Gijón Arena.