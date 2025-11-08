Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Izertis, la familia Alvargonzález y la Ópera de Oviedo, premiados por FADE

Los galardones se entregarán el próximo día 20 en Gijón

Oficinas de Izertis en Gijón.

Oficinas de Izertis en Gijón. / Cedida a LNE

Y.G.

Oviedo

La empresa tecnológica Izertis, afincada en Gijón; la familia Alvargonzález, vinculada al sector naviero; y la Ópera de Oviedo han sido distinguidas en la cuarta edición de los premios de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), según ha anunciado la patronal este sábado.

En concreto, Izertis, empresa en plena expansión que acaba de empezar a cotizar en el Mercado Continuo, ha sido galardonada como "Empresa de Asturias 2025". Alvargonzález S.A., con origen en el siglo XVIII y que está presente en 20 puertos españoles con su operador logístico Ership, recibe el premio "Trayectoria Empresarial"; y la Ópera de Oviedo, con más de 70 temporadas a sus espaldas, recibirá un reconocimiento honorífico, al asegurar FADE que la cultura "es un activo económico real”.

Los premios se entregarán el próximo 20 de noviembre en el Gijón Arena.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
  2. La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
  3. Muere un ciclista ovetense de 58 años al ser arrollado en la carretera de Soto del Barco a Pravia, a la altura de Riberas
  4. Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
  5. Miss Asturias' informó a Barbón por Instagram de las supuestas corruptelas y él la remitió a Fiscalía: LA NUEVA ESPAÑA desvela la conversación completa
  6. Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
  7. No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)
  8. Te vamos a echar de menos, amigo': la sentida y cariñosa despedida del club ciclista de Pravia del compañero muerto arrollado en la carretera en Soto del Barco

Izertis, la familia Alvargonzález y la Ópera de Oviedo, premiados por FADE

Izertis, la familia Alvargonzález y la Ópera de Oviedo, premiados por FADE

Asturias invierte en los Caminos del Norte para explotar su gran potencial y sacar el turismo del verano: "El cambio ha sido brutal en estos años"

Asturias invierte en los Caminos del Norte para explotar su gran potencial y sacar el turismo del verano: "El cambio ha sido brutal en estos años"

Con nervios y ganas de sacar una plaza pese a la "mucha competencia": así ha empezado en Gijón la gran oposición sanitaria de Asturias

Los motivos por los que más de 8.900 hogares asturianos deben evaluar ya sus riesgos laborales para no ser sancionados

Los motivos por los que más de 8.900 hogares asturianos deben evaluar ya sus riesgos laborales para no ser sancionados

Adiós a Javier García Rodríguez, escritor, catedrático de teoría literaria y promotor cultural vallisoletano arraigado en Asturias desde hace más de treinta años

Adiós a Javier García Rodríguez, escritor, catedrático de teoría literaria y promotor cultural vallisoletano arraigado en Asturias desde hace más de treinta años

Más de 43.000 opositores al Sespa, de ellos 8.600 de fuera de Asturias, están convocados este fin de semana en Gijón

Ana Gutiérrez, directora del Instituto Universitario de Oncología del Principado: "El mundo de la ciencia es, en general, bastante equitativo"

Ana Gutiérrez, directora del Instituto Universitario de Oncología del Principado: "El mundo de la ciencia es, en general, bastante equitativo"

Pérez Simón: "Asturias siempre me dio fuerzas para llegar a donde lo hice"

Pérez Simón: "Asturias siempre me dio fuerzas para llegar a donde lo hice"
Tracking Pixel Contents