Luis Carlos Velarde, nuevo director comercial de Banco Santander en Asturias

Luis Carlos Velarde Mauleon ha sido nombrado nuevo director comercial de Banco Santander en la zona de Asturias y Cantabria, puesto en el que sustituye a Francisco Artime, quien había desempeñado el cargo desde el 1 de enero de 2024 y que desde ahora pilotará la dirección comercial de la entidad financiera en la territorial de Madrid.

Velarde es un buen conocedor de Asturias, ya que entre octubre de 2021 y septiembre de 2024 ejerció como director de Empresas del banco en la oficina de Oviedo. El último año ha trabajado en Cantabria como director de zona.

Velarde ya ha entablado los primeros contactos, dentro de su nuevo cometido, con algunas institucionales locales. Así, el pasado jueves se reunió con el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira, en una reunión a la que también acudió su predecesor Artime.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por el Centro Universitario Cesine (Santander), Velarde ha cursado varios másters especializados en gestión comercial y financiera, y ha desarrollado toda su carrera profesional en el Santander. Comenzó como gerente de Empresas de una oficina en Madrid de la que se convirtió en director al cabo de una década. En diciembre de 2020 se trasladó a Cantabria.