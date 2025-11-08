Los médicos María Neira y Fernando López, Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑA

Los médicos María Purificación Neira González y Fernando López Álvarez han sido distinguidos con el Premio Salud de LA NUEVA ESPAÑA, la primera en la categoría de Trayectoria y el segundo en la modalidad de Proyección. El fallo de la tercera edición de los galardones tuvo lugar el pasado martes en la reunión del jurado, presidido por Alejandro Braña Vigil, expresidente del Colegio de Médicos de Asturias y antiguo jefe de Traumatología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

La doctora Neira ha sido, a lo largo de dos décadas, directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde este cargo, ha dirigido la estrategia global de la OMS sobre los determinantes ambientales de la salud; ha coordinado programas internacionales sobre contaminación del aire, cambio climático, agua y saneamiento, y seguridad química; y ha representado a la OMS en foros internacionales como COP, ONU Medio Ambiente y G7.

Por su parte, el doctor López, especialista en Otorrino del HUCA y profesor titular de la Universidad de Oviedo, simultanea con éxito la práctica clínica, la docencia y la investigación. Pese a su juventud, está situado entre los tres mayores expertos mundiales en carcinomas nasosinusales, tumores malignos que se originan en las células de la cavidad nasal y los senos paranasales y que a menudo tienen mal pronóstico, debido a que la mayoría de los casos se diagnostican en estadios avanzados cuando ya se registra una invasión de órganos o tejidos próximos.

Del jurado que ha fallado los Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑA forman parte, además del doctor Braña, la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra Rielo; el presidente del Colegio de Médicos de Asturias, Luis Antuña Montes; el decano de la Facultad de Medicina de Oviedo, José Antonio Vega Álvarez; el presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía del Principado, Juan Sebastián López-Arranz y Arranz, y, como secretario, Pablo Álvarez Álvarez, responsable del área de Sanidad de LA NUEVA ESPAÑA.

Las decisiones de premiar a María Neira González y Fernando López Álvarez han sido adoptadas por unanimidad del jurado. Las candidaturas fueron presentadas por las sociedades científicas del ámbito médico con sede en Asturias y por los integrantes del comité de valoración. De la doctora María Neira, el jurado subrayó en el acta "su sobresaliente y sostenido desarrollo profesional, desempeñando con brillantez altas responsabilidades internacionales, especialmente en el ámbito del Medio Ambiente y la Salud Pública". Sobre el doctor López destacó "la excelencia demostrada en su ejecutoria profesional, tanto desde el aspecto clínico como docente e investigador".

Los Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑA se otorgan con periodicidad anual. Constituyen un signo más del compromiso de este periódico con el ámbito sanitario, que tiene como exponente la publicación mensual del suplemento "Salud", que cumple ocho años de vida.

Los galardones tienen como destinatarios a profesionales de la medicina nacidos en Asturias o que tienen vínculos significativos con el Principado. Constan de dos modalidades: Premio a la Trayectoria, dirigido a profesionales que acrediten una ejecutoria de excelencia, y Premio a la Proyección, para profesionales de hasta 45 años con un currículum distinguido en su franja generacional. Los ganadores de las dos primeras ediciones fueron Amalio Telenti Asensio y Luis Fernández-Vega Sanz, en Trayectoria, y Paula Jiménez Fonseca y Rebeca Lorca Gutiérrez, en Proyección.

La ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar el viernes 19 de diciembre.

Jurado de excelencia

Los miembros del jurado de los Premios Salud mantuvieron un encuentro este pasado martes en la sede de LA NUEVA ESPAÑA con Ángeles Rivero, directora general del periódico (a la derecha de la imagen), antes de reunirse. Desde la izquierda, Conchita Saavedra, consejera de Salud; Alejandro Braña, presidente del jurado; Juan López-Arranz, presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía del Principado de Asturias; y Luis Antuña, presidente del Colegio de Médicos de Asturias. José Antonio Vega, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, participó en la reunión mediante videoconferencia.

María Purificación Neira González La Felguera (Langreo, Asturias), 1962. Es licenciada en Medicina por la Universidad de Oviedo y especialista en Endocrinología por la Universidad Pierre et Marie Curie (París). Entre 2005 y 2025, fue directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Anteriormente, durante tres años presidió la Agencia Española de Seguridad Alimentaria de España. Actualmente, es profesora asistente en varias universidades y miembro del Consejo Directivo de "Lancet Countdown Climate Change and Health".